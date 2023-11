Driessen ziet Mislintat wel naar rechter stappen: 'Dan wordt hij aangeklaagd, je laat je niet een zwendelaar noemen'

Valentijn Driessen sluit niet uit dat Sven Mislintat een rechtszaak gaat aanspannen tegen de toekomstig algemeen directeur van Ajax, Alex Kroes. De journalist van De Telegraaf vraagt zich hardop af of Kroes de Duitser zo mag beschuldigen, als hij de de voormalig technisch manager van Ajax daadwerkelijk een oplichter zou hebben genoemd.

"Op het moment dat Alex Kroes dat op die manier heeft gezegd wordt hij natuurlijk aangeklaagd door Mislintat. Je laat je niet zo maar een zwendelaar noemen", zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Presentator Pim Sedee vraagt zich af of dit niet de vrijheid van meningsuiting is. Driessen heeft daar zijn twijfels over: "Nou, ik vraag mij af of je dit zo kan roepen over Mislintat. Je zet hem wel in een hoek en hij is beschuldigd."

Kroes zou Mislintat een 'oplichter' hebben genoemd in het boek Ajax in Crisis van Menno de Galan, maar Mike Verweij begreep uit het boek dat dit niet om een uitspraak van Kroes zelf ging: "Volgens mij is het geen letterlijke quote, maar had hij het gehoord. Als dat zo is dan worden Kroes woorden in de mond gelegd. In week niet of hij dit tegen Menno de Galan heeft gezegd", zegt de verslaggever.