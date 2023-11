Earnest Stewart laat veelzeggende stilte vallen na vraag over Feyenoord

Earnest Stewart is sinds februari van dit jaar technisch directeur van PSV, maar had voordat hij bij de Eindhovenaren aan de slag ging al meerdere opties om in Nederland terug te keren. De KNVB heeft hem eveneens benaderd, wat gezien zijn antwoorden - of een gebrek daaraan - mogelijk ook gold voor Feyenoord.

Stewart was tussen 2010 en 2015 technisch directeur van AZ maar keerde daarna terug naar zijn vaderland, de Verenigde Staten. Na drie jaar als technisch directeur bij Philadelphia te hebben gefungeerd, werd hij in de zomer van 2018 algemeen directeur van de USSF, de Amerikaanse voetbalbond. Na vijf jaar slaagde PSV erin om de oud-speler van onder meer Willem II en NAC Breda terug te halen naar Nederland.

Artikel gaat verder onder video

Zondagochtend schuift Stewart aan bij Goedemorgen Eredivisie, Sjoerd Mossou vraagt specifiek of Ajax hem in het verleden ook benaderd heeft. Daarop antwoordt de Amerikaan gedecideerd: "Nee." Op de vervolgvraag of PSV zijn eerste serieuze mogelijkheid was, antwoordt hij wel bevestigend. Presentator Milan van Dongen komt vervolgens met de KNVB op de proppen, waarop Stewart zegt: "Die hebben ook gebeld, ja." Van Dongen vist verder: "Feyenoord?"

Stewart ontwijkt die vraag echter: "De rest laat ik lekker." Hans Kraay junior weet vervolgens voldoende: "Ho, over Ajax zei je 'nee' maar bij Feyenoord niet, dus Feyenoord heeft gebeld", concludeert de oud-voetballer. Dat zal dan vermoedelijk een zijn geweest in de periode dat Frank Arnesen door fysiek ongemak niet in staat was het technisch directeurschap in Rotterdam-Zuid te vervullen. Zijn taken worden sindsdien grotendeels waargenomen door algemeen directeur Dennis te Kloese; inmiddels is Arnesen als commissaris terug bij PSV.