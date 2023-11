Elf landen na donderdag verzekerd van kwalificatie voor EK in Duitsland

Als tiende en elfde land hebben Hongarije en Slowakije zich donderdag weten te kwalificeren voor het EK dat komende zomer in Duitsland wordt gehouden. De Hongaren redden na een dramatische slotfase het benodigde punt op bezoek bij Bulgarije, terwijl de Slowaken aan een 4-2 zege op IJsland genoeg hadden om zich bij het deelnemersveld van het eindtoernooi te voegen.

Hongarije nam in het uitduel in het Bulgaarse Plovdiv een voorsprong door een treffer van de bonkige spits Martin Adam, die een vrije trap van Dominik Szoboszlai met het hoofd tot de openingstreffer promoveerde. Spas Delev zette de thuisploeg echter even later weer op gelijke hoogte, waarna de Bulgaren in de tweede helft vlak voor tijd zelfs een voorsprong te pakken hadden na een benutte strafschop van Kiril Despodov. Hongarije rechtte echter de rug en werd in de 97ste minuut beloond toen de Bulgaar Alex Petkov met een eigen doelpunt voor de 2-2 zorgde. Voormalig AZ-speler Milos Kerkez, thans uitkomend voor het Engelse Bournemouth, stond op dat moment al niet meer op het veld. De linksback kreeg net als tegenstander Valentin Antov een rode kaart, waardoor beide ploegen het duel met tien man beëindigden.

Artikel gaat verder onder video

Hongarije wist zich na het EK van 1972 meer dan veertig jaar niet te plaatsen voor een EK, maar was er op het toernooi van 2016 voor het eerst weer bij. Op het toernooi in Frankrijk werd Portugal verrassend uitgeschakeld in de groepsfase, waarin de Hongaren de eerste plaats opeisten en samen met IJsland doorgingen naar de achtste finale. Daarin was België echter met 4-0 te sterk. Vijf jaar later, op het eindtoernooi van 2020 dat in 2021 werd gespeeld vanwege corona, waren de Hongaren er niet bij maar kwam het niet door een loodzware groep met Frankrijk, Duitsland en opnieuw Portugal.

Ook Slowakije is er in Duitsland dus na de deelnames in 2016 en 2021 opnieuw bij. Met Feyenoorder David Hancko negentig minuten als linksback en voormalig Eredivisie-spelers Robert Bozenik en Stanislav Lobotka eveneens in de basis en Tomas Suslov als invaller was de ploeg van de Italiaanse bondscoach Francesco Calzona in Bratislava met 4-2 te sterk voor IJsland. Daar mocht Ajacied Kristian Hlynsson debuteren aan de zijde van Alfons Sampsted (FC Twente) en Willum Willumsson (Go Ahead Eagles), terwijl Victor Pálsson, Johann Berg Gudmundsson en invaller Alfred Finnbogason eveneens een verleden in Nederland hebben.

De bezoekers kwamen via Orri Oskarsson nog wel op voorsprong, maar zagen Slowakije daarna via Juraj Kucka en Ondrej Duda alsnog naar een 2-1 voorsprong uitlopen. In het tweede bedrijf tilden Ondrej Duda en Lukas Haraslin de score verder op naar 4-1, voordat Andri Gudjohnsen een kwartier voor tijd de eindstand op 4-2 bepaalde. Door de zege is Slowakije zeker van de tweede plaats in de groep achter het eerder al geplaatste Portugal, dat het uitduel met Liechtenstein mede door een treffer van Cristiano Ronaldo met 0-2 won.

Deze landen zijn inmiddels geplaatst voor het EK:

Duitsland

België

Portugal

Frankrijk

Spanje

Schotland

Turkije

Oostenrijk

Engeland

Hongarije

Slowakije