Hancko speelt zich in de kijker: Feyenoord-verdediger omringd door grote namen

Hoeveel Feyenoord-spelers Ronald Koeman komende zomer meeneemt naar het EK zal tegen die tijd moeten blijken, maar één sterkhouder van de regerend kampioen van Nederland lijkt al zeker van een uitnodiging voor het eindtoernooi in Duitsland. David Hancko kan met Slowakije terugkijken op een uitstekende kwalificatiereeks. De verdediger van Feyenoord heeft zelf ook een goede indruk gemaakt. Dat blijkt onder meer uit het feit dat hij een ‘basisplaats’ heeft in het best presterende team volgens Flashscore.com.

Feyenoord moest vorig jaar op zoek naar een vervanger van Marcos Senesi. De Argentijn was in het seizoen 2021/22 een van de grote uitblinkers in het elftal dat de finale van de UEFA Conference League bereikte en bekroonde zijn prestaties met een transfer naar de Premier League. In de zoektocht naar een nieuwe linksbenige verdediger kwam Feyenoord uit bij Hancko, die de overstap maakte van AC Sparta Praag naar de Stadionclub. Hancko groeide tijdens zijn eerste seizoen in Nederland meteen uit tot sterkhouder én publiekslieveling en speelde een belangrijke rol in het veroveren van de eerste landstitel sinds 2017.

In Slowakije stond Hancko er sowieso al goed op, maar sinds hij bij Feyenoord vrijwel wekelijks tot de uitblinkers behoort, is hij ook in de nationale ploeg niet meer uit de eerste elf weg te denken. Hancko had in alle kwalificatiewedstrijden - van het begin tegen Luxemburg tot en met het einde tegen Bosnië en Herzegovina - een basisplaats. Slowakije plaatste zich uiteindelijk als nummer twee achter Portugal voor het EK in Duitsland. De Slowaken kregen slechts acht doelpunten tegen en maakten er zelf zeventien. Twee daarvan werden gemaakt door Hancko, die daarnaast ook nog eens drie treffers voorbereidde.

Uitstekende prestaties dus van Hancko en die zijn niet onopgemerkt gebleven. Het optreden van Hancko in de kwalificatiereeks voor het EK in Duitsland is door Flashscore.com beoordeeld met een gemiddelde van 7.7. Daarmee heeft de Feyenoord-sterkhouder een plekje bemachtigd in het beste elftal van de kwalificatiereeks. Dat bestaat naast Hancko uit onder anderen Denzel Dumfries (7.8), João Cancelo (7.8), Christian Eriksen (8.0), Bruno Fernandes (8.3), Kylian Mbappé (8.3) én Romelu Lukaku (7.9). Geen verkeerd elftal dus.