Arne Slot gaat voor transfer in winterstop liggen: 'Dat gaan we niet doen hoor!'

Arne Slot wil niet dat Feyenoord in de winterstop Leo Sauer tijdelijk van de hand doet. De zeventienjarige Slowaak is bij de Rotterdammers en bij de nationale ploeg van Slowakije op dit moment geen basisspeler, maar de oefenmeester van Feyenoord wil de talentvolle aanvaller absoluut bij de 1e selectie van de Rotterdammers houden.

Journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad vraagt Slot op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Excelsior of een tijdelijke transfer in de winterstop uitkomst kan bieden voor Sauer, als de Slowaak zelf vindt dat hij niet genoeg speelt. Het antwoord van Slot is duidelijk: "Verhuur?", vraagt Slot aan Gouka. "Nou, dan kan ik hem bij deze vertellen dat we dat niet gaan doen hoor. Als jij nóg beter op de hoogte zou zijn dan dat je altijd al bent, weet jij dat we met de Afrika Cup Alireza Jahanbakhsh en Yankuba Minteh gaan missen, dus dan gaan wij van vijf buitenspelers naar drie", zegt Slot tegenover de Feyenoord-watcher van het AD.

De trainer van de Rotterdammers is duidelijk blij met de aanwezigheid van Sauer in De Kuip, want ook als de Afrika Cup niet had plaatsgevonden zou Slot niet hebben meegewerkt aan een transfer: "Als zouden ze er alle vijf zijn, dan zou hij in de winterstop nog niet weggaan. Sauer zit volledig in het rijtje van vijf goede buitenspelers en wat mij betreft zitten die vijf heel erg dicht bij elkaar. Dat is een luxe", besluit Slot.