Engeland rouwt om overlijden voormalig bondscoach Terry Venables (80)

Terry Venables, oud-bondscoach van Engeland en trainer van FC Barcelona, is op 80-jarige leeftijd overleden. De Britse omroep BBC meldt dat de voormalig voetballer en trainer al geruime tijd ernstig ziek was.

Venables kwam in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw als middenvelder jarenlang uit voor de Londense clubs Chelsea, Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers en Crystal Palace. In 1964 speelde hij zijn enige twee A-interlands voor de Engelse nationale ploeg.

Na zijn actieve loopbaan ging hij als trainer aan de slag bij Crystal Palace en Queens Park Rangers, waarna hij in 1984 werd aangesteld door Barcelona. De Catalanen haalden hem op voorspraak van Sir Bobby Robson naar Spanje, in zijn debuutseizoen won hij direct de Spaanse titel. Dat zou uiteindelijk ook de enige landstitel blijken die Venables in zijn loopbaan zou winnen; wel legde hij na zijn terugkeer in Engeland met Tottenham Hotspur in 1990 nog beslag op de FA Cup.

In januari 1994 werd Venables aangesteld als bondscoach van Engeland, dat zich onder zijn voorganger Graham Taylor niet had weten te plaatsen voor het WK dat dat jaar in de Verenigde Staten zou worden gehouden. Twee jaar later leidde hij de Engelse ploeg op het EK in eigen land naar de halve finales, onder meer door in de groepsfase met 4-1 af te rekenen met het Nederlands elftal. Uiteindelijk versperde de latere Europees kampioen Duitsland de Engelsen de weg naar de finale door in de halve eindstrijd de strafschoppen beter te nemen.

Na zijn vertrek als bondscoach werkte Venables nog voor opnieuw Crystal Palace, Middlesbrough en Leeds United. In 2006 keerde hij korte tijd terug bij de nationale ploeg, als assistent van de toenmalige bondscoach (en latere FC Twente-trainer) Steve McClaren. Toen die zich niet wist te plaatsen voor het EK van 2008 werden beiden echter op straat gezet door de FA.

Voormalig spits en huidig Match of the Day-presentator Gary Lineker is een van de vele prominenten in het Engelse voetbal die mooie woorden overheeft voor Venables. "Hij was de beste en meest innovatieve coach waarvoor ik het privilege en genoegen heb gehad te mogen spelen", schrijft hij op X. "Hij was veel meer dan een fantastische manager", vervolgt Lineker, "maar ook levendig, charmant, spitsvondig en een vriend. Rust in vrede, Terry", besluit hij.

Venables laat een vrouw en twee dochters uit een eerder huwelijk na.