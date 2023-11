Fans begrijpen niets van buitenspellijn Ajax - Vitesse: dit is waarom prachtgoal Hamulic toch niet telde

Said Hamulic dacht een prachtig doelpunt te maken in de wedstrijd tussen Ajax en Vitesse. De aanvaller van Vitesse plaatste de bal op fraaie wijze over keeper Diant Ramaj en leek daarmee voor de 1-1 te zorgen. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel en dat zorgt voor wat gefronste wenkbrauwen.

In de achtste minuut, bij een 1-0 achterstand, dook Hamulic op achter de Ajax-defensie, na een lange bal van achteruit. Hij nam de bal aan en schoot vervolgens fraai raak. De vlag ging omhoog en dus keurde Dennis Higler de goal af. Videoscheidsrechter Marc Nagtegaal boog zich over de beelden en oordeelde na ongeveer tweeënhalve minuut dat er inderdaad sprake was van buitenspel.

Vervolgens verscheen bij ESPN in beeld een buitenspellijn, die zou aantonen dat Hamulic buitenspel stond. Veel fans waren er niet door overtuigd. Commentator Martijn van Zijtveld legde uit: "Er lijken toch twee lijnen te zijn. Die liggen zo dicht op elkaar, dat het eigenlijk niet te zien is. Kortom: de VAR kon geen uitsluitsel bieden over de vraag of het buitenspel was. Dan blijft de beslissing van de VAR staan. Had de grensrechter niet zijn vlag omhooggestoken, had het doelpunt uiteindelijk ook geteld."

© ESPN