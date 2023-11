FC Groningen haalt transfervrije oude bekende per direct terug

FC Groningen heeft Nick Bakker toegevoegd aan de A-selectie. De verdediger trainde al sinds de voorbereiding mee met de ploeg van Dick Lukkien, is compleet fit en is door de overeenkomst ook inzetbaar tijdens officiële wedstrijden voor de nummer veertien van de Eerste Divisie.

Bakker is een oude bekende van FC Groningen, want de verdediger is geboren in de stad Groningen en debuteerde in 2012 al in de hoofdmacht van de noordelingen. Later kwam hij bij FC Emmen terecht onder trainer Lukkien, onder wie hij uitgroeide tot een dragende kracht van FC Emmen.

Artikel gaat verder onder video

Via sc Heerenveen en Al-Arabi (Saudi-Arabië) kwam Bakker, die in zijn loopbaan veelvuldig met een zware knieblessures kampte, opnieuw terecht bij FC Groningen onder Lukkien. Door het spelen van meerdere oefenwedstrijden raakte Bakker compleet wedstrijdfit en de oefenmeester ziet in hem een duidelijke aanwinst. “Hij staat er erg goed op en heeft veel kwaliteit. Hij heeft bewezen op het hoogste niveau en dit niveau dat het een enorm betrouwbare verdediger is, die met ruimte in de rug kan spelen. Ook is hij erg comfortabel in de opbouw", zei Lukkien op het clubkanaal.

Tegen FC Eindhoven zit hij vrijdagavond normaliter weer bij de wedstrijdselectie als er niets geks gebeurt. “Ik heb wat tegenslagen gehad, maar het voelt goed om weer fit te zijn”, glimlachte Bakker op het clubkanaal. “Ik heb vooral zin in de wedstrijdspanning. Ik heb wel oefenwedstrijden gespeeld, maar dat is toch anders.”

Een volledig fitte selectie voor de thuiswedstrijd met FC Eindhoven. 🔋



