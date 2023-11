Feyenoord-fans zijn woedend: Allard Lindhout beïnvloedt titelrace in slotfase PSV

is zaterdagavond zeer goed weggekomen in de slotfase van het uitduel van PSV met FC Twente (0-3 overwinning). De Belgische vleugelaanvaller ontsnapte aan rood, waardoor hij er volgende week gewoon bij is in de topper tegen Feyenoord.

Bakayoko vergreep zich in de 93ste minuut van de wedstrijd met geel op zak en bij een 0-3 voorsprong aan Ricky van Wolfswinkel. De PSV’er werd net over de middenlijn voorbijgelopen door Van Wolfswinkel, waarna hij de spits van FC Twente met twee handen naar de grond werkte. Een tweede gele kaart was normaal geweest, maar scheidsrechter Allard Lindhout spaarde Bakayoko. Die kan PSV daardoor volgende week gewoon van dienst zijn tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Commentator Mark van Rijswijk van ESPN uitte in zijn liveverslag zijn verbazing over het uitblijven van een tweede gele kaart voor Bakayoko. “Ik wilde zeggen: hij gaat de wedstrijd tegen Feyenoord missen. Maar hij mag hier heel erg van geluk spreken. Hij pakt hier bijna zijn tweede gele kaart nog. Lindhout is mild. Het is de 93ste minuut: hij houdt vast. Ik had de indruk dat Lindhout geel wilde gaan trekken. Misschien zag hij daarna dat het Bakayoko was en wilde hij geen tweede gele kaart trekken. Dat weet alleen Lindhout. Feit is dat Bakayoko hier zwijnt”, aldus Van Rijswijk.

Online stromen ondertussen veel boze reacties binnen over het besluit van Lindhout om Bakayoko niet te scoren, vooral afkomstig van supporters van Feyenoord. Bakayoko is de laatste weken behoorlijk op dreef en gaf zaterdagavond met een doelpunt en een assist opnieuw zijn visitekaartje af.