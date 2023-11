Feyenoord greep naast PSV-duo: 'Dan was de club in de problemen gekomen'

Regerend landskampioen Feyenoord was afgelopen zomer serieus geïnteresseerd in en , die uiteindelijk allebei bij PSV terechtkwamen. De Rotterdammers hadden de transfersommen die de concurrent uit Eindhoven neertelde voor het duo wel degelijk op kunnen hoesten, maar het salarisbudget was niet toereikend om de Nederlandse en de Amerikaanse international naar De Kuip te halen.

Dat schrijft Voetbal International. "Feyenoord was ook in de markt voor Lang en Pepi en had ook twaalf miljoen kunnen betalen, maar dan was de club in de problemen gekomen", weet het weekblad. "De inkomsten uit transfers zorgen voor eigen vermogen, maar het salarisbudget groeit nauwelijks mee. En dat terwijl de club juist op het punt is gekomen dat het nu wel nodig is, wil Feyenoord écht de volgende stap kunnen zetten", signaleert VI.

PSV telde uiteindelijk 12,5 miljoen euro neer om Lang over te nemen van Club Brugge en maakte daarnaast 11 miljoen euro over aan het Duitse FC Augsburg om voormalig FC Groningen-huurling Pepi naar het Philips Stadion te halen. Bovendien kan trainer Peter Bosz beschikken over 'verschilmakers' als Luuk de Jong en Hirving Lozano, die een fors salaris ontvangen maar de club wel aan de koppositie in de Eredivisie hebben geholpen én ervoor zorgden dat de club na vier speelronden nog altijd kansrijk is om door te dringen tot de laatste zestien in de Champions League.

Andere vijver

Ook Feyenoord liet zich op de transfermarkt niet onbetuigd, de Rotterdammers gaven afgelopen zomer ruim 36 miljoen euro uit maar vist in een andere vijver dan de concurrent uit Eindhoven. "De duurste speler van Feyenoord is Ayase Ueda, de club nam hem voor negen miljoen over van Cercle Brugge. Alle andere nieuwelingen kwamen de laatste twee seizoenen van clubs zoals Cruz Azul, LASK Linz, Sparta Praag, OGC Nice, Slavia Praag, FC Twente, FC Utrecht, Union Berlin, PEC Zwolle en Curítiba, dat uitkomt in de tweede divisie van het Braziliaanse voetbal", schrijft VI. Trainer Arne Slot erkent het verschil tussen beide clubs maar toont zich realistisch. "We halen spelers van een lager niveau en ontwikkelen ze naar een hoger niveau. Ik vind dat geen schande, zo is het beleid van Feyenoord ook. We moeten ons eigen budget creëren door ervoor te zorgen dat spelers beter worden en ze te verkopen met winst."