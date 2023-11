'Feyenoord is misschien wel vier klassen beter dan Ajax en AZ, echt van een ander niveau'

Marinus Dijkhuizen is onder de indruk van het spel van Feyenoord zaterdagmiddag tegen zijn Excelsior in het Van Donge & De Roo Stadion. De trainer van de Rotterdammers vindt dat Feyenoord een stuk beter is dan Ajax en AZ, waar hij met zijn club eerder dit seizoen tegen heeft gespeeld.

Dijkhuizen gaf na afloop van de met 2-4 verloren wedstrijd tegenover het Algemeen Dagblad aan dat de ploeg van Arne Slot echt 'van een ander niveau is'. De oefenmeester van de ploeg uit Kralingen speelde dit seizoen al tegen Ajax en AZ - twee keer een gelijkspel - en vindt Feyenoord veel verder dan deze twee clubs: "Misschien wel vier klassen beter dan Ajax en AZ, waar we al tegen hebben gespeeld. Ze spelen zo snel, ik heb echt genoten van de wedstrijd", zegt de oefenmeester van de goed presterende Rotterdamse club.

Het duel eindigde uiteindelijk in een 2-4 nederlaag voor Excelsior, maar de score had nog een stuk hoger kunnen uitvallen wegens de vele kansen die Feyenoord kreeg in het duel. Dat was voor Dijkhuizen vermoedelijk ook de reden waardoor hij nog kon genieten van het duel, al had de oefenmeester als het wat langer 2-3 was gebleven nog wel willen zien: "We hadden plan B al klaarstaan. Toen werd het net 2-4. Anders had ik het nog wel willen zien."