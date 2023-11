Feyenoord-target Mees Hilgers vertelt wat hem weerhield van zomertransfer

Feyenoord wilde zich afgelopen zomer graag versterken met . De verdediger van FC Twente kende een uitstekend seizoen in Enschede en speelde zich daarmee nadrukkelijk in de kijker van de landskampioen van de Eredivisie. Hilgers besloot om de Grolsch Veste trouw te blijven en heeft hier geen spijt van.

Zo vertelt de centrumverdediger voor de camera’s van ESPN. “Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om hier te blijven. Daar hebben we nu een hele sterke groep aan overgehouden. In het begin van het seizoen zijn we alleen maar meer naar elkaar toegegroeid”, begint Hilgers, die vervolgens met een duidelijke conclusie komt. “Ik ben blij dat ik hier bij Twente ben gebleven.”

Artikel gaat verder onder video

De pas 22-jarige verdediger geeft eerlijk toe dat hij afgelopen zomer de optie had om te vertrekken uit Enschede. “Er waren wat vraagtekens, ook bij mezelf. De vraag was of ik bij Twente zou blijven”, zegt de talentvolle stopper. ESPN vraagt zich vervolgens af of Feyenoord voor die vraagtekens zorgde. “Onder andere”, lacht Hilgers.

Een van de redenen om uiteindelijk bij de Tukkers te blijven, was Joseph Oosting. “De nieuwe technische staf heeft ervoor gezorgd dat ik hier nu nog speel”, vertelt de verdediger. Hilgers is dus pas 22 jaar en is nu al een onmisbare schakel in het elftal van de huidige nummer vier van de Eredivisie. In dienst van FC Twente speelde Hilgers tot dusverre 79 officiële wedstrijden.