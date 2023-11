Fortuna Sittard is al na één wervelende helft klaar met geplaagd Heracles Almelo

Fortuna Sittard heeft in eigen huis hard uitgehaald door met 4-1 te winnen van Heracles Almelo. Na een flitsende start bleef de thuisploeg scoren, maar liefst vier goals vielen in de eerste helft. De absolute uitblinker was Alen Halilovic, hij scoorde, gaf een assist en was de gangmaker bij Fortuna. Heracles deed op het einde van de wedstrijd nog wat terug, maar zat geen moment in de wedstrijd.

Fortuna wist al vijf competitiewedstrijden niet wat het inhield om te winnen en scoorde dit seizoen moeizaam, maar kende tegen Heracles een flitsende start. Heracles, dat aanvoerder Justin Hoogma miste vanwege een schorsing werd al na vijf minuten afgetroefd in de lucht. Op aangeven van Alen Halilovic kopte de jarige Rodrigo Guth (23) van dichtbij raak uit een corner.

Artikel gaat verder onder video

Heracles probeerde tegengas te geven, maar slaagde daar niet in. Twintig minuten later was het raak uit een tegenaanval. De bal viel uit het niets voor de voeten van basisdebutant Milan Robberechts, hij wipte de bal knap langs keeper Michael Brouwer: 2-0. Fortuna bleef vervolgens doorgaan met scoren en een kleine tien minuten later was het alweer raak. Na een voorzet van Kaj Sierhuis kopte Deroy Duarte nog op de keeper, maar Halilovic schoot in de rebound hard raak: 3-0. Zelfs uit een ingooi bleek Fortuna gevaarlijk. Na het doorkoppen van een verre ingooi kon Kaj Sierhuis hard binnen koppen. Zo werd het al 4-0 voor de rust.

Meteen na rust probeerde trainer John Lammers van Heracles de wedstrijd om te gooien door Sonnenberg, Willems en Limbombe in te brengen maar erg veel zin had dit niet. Heracles werd sterker, maar kon toch nauwelijks tot kansen komen. Een schot van Brian de Keersmaecker ging recht op de keeper af. Fortuna was nog dichtbij via Ivo Pinto, Halilovic en Sierhuis.

Vlak voor tijd deed Heracles toch nog wat terug via een intikker van Mario Engels, maar meer zat er niet in. Fortuna doet met deze overwinning goede zaken, haalt Heracles in op de ranglijst en stijgt voorlopig naar plek 9. Heracles staat voorlopig 11e maar gaat dit weekend vermoedelijk zakken op de ranglijst.