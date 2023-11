Hans Kraay junior heeft diepe spijt: ‘Ik was een achterlijke idioot’

Hans Kraay junior speelde als voetballer twee seizoenen voor Brighton & Hove Albion, dat destijds actief was op het tweede voetbalniveau in Engeland. Hij vertrok in de zomer van 1985 naar RKC Waalwijk. Van die overstap naar Kraay junior nog altijd spijt, zo onthult hij zondag in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

In aanloop naar het Europa League-duel van afgelopen donderdag tussen Ajax en Brighton dook er een foto op van een supporter van de Engelse club. Die droeg een zeer opvallend shirt waarop Kaay junior meermaals in zijn tijd als speler van Brighton stond afgebeeld. “Ik heb de foto gezien. En ik moet heel eerlijk zeggen: ik ben er toch wel een beetje trots op”, reageert Kraay junior, tegenwoordig presentator en analist bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Het is meer dan dertig jaar geleden. Dat je dan toch iets hebt betekend voor sommige mensen in Brighton… Het is eigenlijk de mooiste voetbaltijd van mijn leven geweest”, erkent Kraay junior, die nog altijd spijt heeft van zijn vertrek bij Brighton. “Ik was zo’n achterlijke idioot die na twee jaar nogmaals twee jaar kon bijtekenen, maar uiteindelijk naar RKC is gegaan voor een vijfjarig contract, een huis, een auto en een enveloppe.”