Heel slecht nieuws voor tv-kijker: Europese duels voor deel van Nederland niet rechtstreeks op tv

Slecht nieuws voor alle voetbalkijkers: Ziggo blijft bij de plannen om in het komende seizoen niet alle wedstrijden in Europa op het open kanaal uit te zenden. De Champions League, de Europa League en de Conference League komen in handen van Ziggo, maar die gaat niet alles uitzenden op het voor iedereen te ontvangen kanaal.

Daarover bericht De Telegraaf. Vanaf komend seizoen krijgt de provider alle rechten van de Europese toernooien in haar bezit, maar ondanks dat volgens de mediawet 75% van de huishoudens bereikt moet worden bij de wedstrijden van deze toernooien die op de zogenoemde evenementenlijst staan, blijft Ziggo bij haar standpunt.

Ziggo-klanten kunnen de duels uiteraard gewoon zien, maar dat gaat niet om het gedeelte van Nederland dat nodig is volgens de mediawet. Voor de overige tv-kijkers worden de duels alleen uitgezonden op een speciaal ontworpen app. Dat is echter problematisch voor klanten die geen smart-tv hebben, volgens de ochtendkrant zo’n 40% van alle huishoudens. Zij dreigen de Europese duels van de Nederlandse clubs dus te missen.

Volgens Ziggo is er echter geen probleem en voldoen ze met de app aan de regels in de mediawet én hebben ze dat zelfs besproken met het Commissariaat voor de Media. “We kiezen in lijn met het door hen gepubliceerde advies voor een combinatie van lineaire televisie en het gemak van een app”, laat een woordvoerder weten.

Voor de app is wel een aantal beperkingen opgelegd, met betrekking tot de privacy en andere grotere drempels die er niet mogen zijn, maar vooralsnog rekent Ziggo erop dat het moeten installeren van een app hier niet onder valt. Dat betekent dat een voor gedeelte van de huishoudens de duels in de Europese voetbaltoernooien niet langer te zien is via de televisie. Het is voor het eerst in de historie dat één zender alle rechten van de grote toernooi hebben: Talpa en RTL raken de uitzendrechten na dit seizoen kwijt. Het contract van Ziggo loopt tot en met 2027.