Van 't Schip verklaart opvallende wijziging in opstelling Ajax: 'Dat zegt hij zelf ook'

John van ’t Schip heeft voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Volendam uitgelegd waarom Gáston Ávila géén basisplaats heeft. De Argentijn verscheen een paar dagen geleden in de uitwedstrijd tegen PSV nog aan de aftrap, maar moet donderdagavond genoegen nemen met een reserverol. Ar’jany Martha is zijn vervanger.

Ajax telde afgelopen zomer 12,5 miljoen euro neer voor de komst van Ávila, die vorig seizoen met Antwerp FC nog kampioen werd van België. In Amsterdam heeft hij echter nog niet kunnen bewijzen dat hij een aanwinst is. Ávila werd na het Europa League-duel met AEK Athene al volop bekritiseerd en dat is er na zijn optreden tegen PSV niet minder op geworden. De linkspoot begint tegen FC Volendam dus op de bank. “Er is een aantal spelers geblesseerd. Sosa is geblesseerd, Ávila heb ik wel een beetje gezien. Hij is geen linksback. Dat zegt hij zelf ook”, vertelde Van ’t Schip voor de camera van ESPN.

De Argentijn heeft in gesprek met de interim-hoofdtrainer aangegeven dat hij liever als centrale verdediger speelt. Op die positie heeft hij echter concurrentie van Jorrel Hato. Laatstgenoemde vormt het centrale duo met Josip Sutalo, terwijl Martha zijn debuut maakt in de hoofdmacht van Ajax. Niet als aanvaller, maar op de linksbackpositie. “Martha is een andere type speler (dan de linksbacks die Ajax heeft, red.)”, stelt Van ’t Schip.

“Van origine een rechtsbuiten, maar hij is door Dave Vos omgeturnd tot linksback. Doet het daar goed. Is atletisch, heeft veel inhoud. Hij is een jongen waarvan ik denk dat hij onbevangen kan spelen. We moeten hem natuurlijk wel helpen. Hato moet hem helpen met rugdekking, Taylor moet op hem letten omdat hij zeg maar de middenvelder is aan de binnenkant van Martha. Dat geldt ook voor de jongen die voor hem staat. Maar het is wel een jongen die die positie goed kan invullen”, is Van ’t Schip vol vertrouwen.