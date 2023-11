Kenneth Perez analyseert Ajacied: 'Hij is een speler die een héél slecht seizoen heeft'

is complimenteus over het optreden van zaterdagavond in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Vitesse (5-0 overwinning). De middenvelder was goed voor een doelpunt en een assist en werd na afloop uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

“Dat is wel terecht”, reageert Perez in de studio van ESPN op de uitverkiezing voor Taylor. De Deense analist constateert dat Taylor toe was aan een goede wedstrijd. “Hij is een speler die een héél slecht seizoen heeft.”

Taylor gaf de assist bij de 2-0 van Kristian Hlynsson en nam zelf de 5-0 voor zijn rekening. Het was pas zijn eerste doelpunt dit seizoen in de Eredivisie. “Hij speelde vandaag meer in zijn kracht: meer vooruit en meer tussen de linies”, vervolgt Perez. “Ik vind hem helemaal niet in zijn kracht als hij de bal komt halen en de opbouwer moet zijn. Nu was hij meer de loper en vormde hij net de laatste link met de aanvallers.”

“Vandaag moest hij ook gretig gebruikmaken van de ruimte die Vitesse weggaf”, gaat Perez verder. “Dat hebben Ajax en hij dit seizoen niet veel gedaan, maar ditmaal wel. Complimenten.”