Kenneth Perez weet niet wat hij ziet: 'Hij voetbalt volledig voor zichzelf, niet voor het team'

Kenneth Perez heeft zich zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen NEC en FC Volendam (3-3) gestoord aan . In de 83ste minuut viel de aanvaller in, maar volgens Perez had Hansen in de blessuretijd weer gewisseld moeten worden.

Perez ergerde zich aan de wijze waarop Hansen reageerde toen hij in de 94ste minuut, bij een 2-2 stand, een onzuivere pass had verstuurd. Hij probeerde Rober Gonzalez te bereiken, maar de pass werd onderschept door Volendam-verdediger Josh Flint. Vervolgens sprintte Flint richting het doel van NEC. Hansen reageerde teleurgesteld en sprintte niet mee terug. Gonzalez deed dat wel en slaagde erin om Flint af te stoppen, maar de daaropvolgende vrije trap werd binnengeschoten door Calvin Twigt.

Artikel gaat verder onder video

“Oh man… Ik had hem als trainer er meteen weer uit gehaald”, zegt Perez bij Dit was het Weekend over Hansen. “Ze lopen met z’n allen naar voren. Het staat 2-2 en je hebt een man minder. Dan geef je deze pass. Oké, kan gebeuren. Maar let even hierop. Hij stopt gewoon!”

© ESPN

Perez zag dat Gonzalez daardoor moest teruglopen en de overtreding moest maken. Toen NEC dacht aan een tegenaanval, nog voordat arbiter Jochem Kamphuis had gefloten voor een overtreding, draaide Hansen zich weer richting het doel van Volendam. “Komt Hansen nog? Nee, hij is alweer op weg naar de andere kant. Dan speel je niet voor het team, maar voor jezelf. Als je zo’n pass geeft, moet je het als de brandweer proberen te herstellen. Hij is snel zat. De goal komt er zelfs uit voort. Als trainer zou ik hier knettergek van worden.”

Volgens Marciano Vink is het gedrag van Hansen een teken dat voetballers soms meer in de spiegel moeten kijken. “Zij snappen dan niet dat ze op de bank terechtkomen en dat de trainer niet ziet wat voor kwaliteiten ze hebben. Maar dit hoort gewoon in je standaardpakket te zitten.” Uiteindelijk pakte NEC dankzij een doelpunt van Koki Ogawa in de 97ste minuut nog een punt. NEC – Volendam was de eerste Eredivisie-wedstrijd ooit met liefst drie doelpunten in de blessuretijd.