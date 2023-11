Koeman geeft Johan Cruijff ArenA een veeg uit de pan na zege op Ierland

Ronald Koeman was allerminst blij met de omstandigheden in de Johan Cruijff ArenA tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Ierland. De bondscoach noemt het veld ‘dramatisch’.

Koeman wordt na afloop gevraagd naar het optreden van Jerdy Schouten. De middenvelder, die bekend staat om zijn passzuiverheid, was met name in de eerste helft opvallend slordig. Koeman maakt van het moment gebruik om kritiek te uiten op de grasmat in Amsterdam.

“Ik denk dat het misschien ook wel met het veld te maken heeft, want het veld is dramatisch”, legt hij uit aan de NOS. “De bal stroopt, de bal loopt niet lekker, hobbelig veld, maar ik ben het ermee eens dat hij balverlies leed op twee of drie momenten. Dat zie je niet vaak bij hem.”

Zou het kunnen komen omdat het shirt van Oranje ‘zwaar weegt’? “Misschien wel, dat zou je hem moeten vragen”, zegt Koeman. “Ik heb hem deze week gezien en hij was vrij nuchter. Hij trainde erg goed mee. Je ziet duidelijk waar zijn kwaliteiten liggen. Misschien is het dan toch de druk van het Oranje-shirt, dat zou kunnen. Maar daar zal hij nu wel van af zijn, dan.”