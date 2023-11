Kraay junior vindt lofzang Van Hooijdonk over smaakmaker overdreven: ‘Ik zou dat niet zeggen’

Pierre van Hooijdonk zei vorige week in Studio Voetbal dat ‘met twee vingers in de neus moeiteloos’ mee zou draaien bij een topclub in de Italiaanse competitie. Hans Kraay junior is daar niet van overtuigd, meer erkent wel dat de middenvelder van PSV over bijzondere kwaliteiten beschikt.

“Rond Champions League-wedstrijden hoor je: ‘Hij moet het nu laten zien.’ Tja, dat vind ik onzin. Als je Veerman in Italië neerzet bij een ploeg in de top acht, draait hij daar met twee vingers in de neus moeiteloos mee”, zei Van Hooijdonk vorige week over Veerman.

Kraay junior wordt zondag in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN geconfronteerd met de gedurfde uitspraken van Van Hooijdonk. "Ik zou dat niet zo één, twee drie durven zeggen”, reageert Kraay junior desgevraagd.

Veerman krijgt vaak het verwijt dat hij zonder bal kwetsbaar is. “We kunnen nu wel weer beginnen over Veerman bij balverlies, maar daar moeten we ook over ophouden”, vindt Kraay junior. “Het is een hartstikke goede speler. Ik weet niet of hij het met twee vingers neus kan in de internationale top, zoals Pierre zegt. Maar de bal kan hij het overal met twee vingers in zijn neus mee.”

“Wat Veerman gewoon irriteert, is dat mensen het bij hem altijd over balverlies hebben”, vervolgt Kraay junior. “Maar daar zal hij mee moeten leren leven. Hij is er hard mee aan de gang. Het is gewoon een fantastische voetballer. Hij ziet dingen en kan dingen uitvoeren die heel veel andere spelers niet zien. Maar ik heb Arsenal-uit nog op mijn netvlies staan…” Kraay junior refereert daarmee aan het pak slaag dat PSV in september in de Champions Lague kreeg van Arsenal. De Engelsen walsten toen met 4-0 over PSV heen en ook Veerman kwam er toen niet aan te pas.