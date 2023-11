Louis van Gaal voor tweede keer in korte tijd toeschouwer bij Nederlandse ploeg

Louis van Gaal laat woensdag voor de tweede keer in korte tijd zijn gezicht zien bij een wedstrijd van een Nederlandse ploeg. De oud-bondscoach en huidig adviseur van de RvC van Ajax is aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen de Onder-19 van Sevilla en PSV in de UEFA Youth League.

De trainer in ruste brengt grote delen van het jaar door in de Portugese Algarve en is dus de grens overgestoken om de Eindhovense talenten met eigen ogen aan het werk te kunnen zien. Vorige week dinsdag was hij ook present toen het Nederlands elftal de EK-kwalificatie afsloot met een uitwedstrijd tegen Gibraltar. Onder toeziend oog van de vorige bondscoach won Oranje in het Portugese Faro met 0-6 van de voetbaldwerg.

Van Gaal zag in de eerste helft hoe Sevilla de sterkere ploeg was en al na achttien minuten spelen op voorsprong kwam door een treffer van Bakary Sow, die doelman Roy Steur met het hoofd wist te passeren.