Manchester City haalt gigantisch hard uit, maar heeft zorgen over Haaland

Manchester City heeft zaterdag een zeer ruime overwinning geboekt in de Premier League. Op eigen veld won de regerend landskampioen met 6-1 van Bournemouth. Zorgen zullen er echter zijn om Erling Braut Haaland.

De Noorse topspits van City bleef in de rust geblesseerd achter in de kleedkamer. Haaland liep aan het einde van de eerste helft strompelend over het veld, hetgeen manager Josep Guardiola in de rust noopte tot een wissel. City had zijn aanvalsleider overigens niet nodig tegen een armetierig Bournemouth, waar Justin Kluivert de laatste vijf minuten meedeed als invaller.

Bij rust stond er al een 3-0 tussenstand op het scorebord. Jérémy Doku opende in de dertigste minuut de score namens City, waarna de Belgische vleugelaanvaller aangever was bij de 2-0 van Bernardo Silva en de 3-0 van Manuel Akanji. Phil Foden, opnieuw Bernardo Silva en Nathan Aké completeerden het half dozijn voor City na rust; voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra deed wat terug namens Bournemouth.

Doku eindigde de wedstrijd met vier assists, want ook bij de goals van Foden en Bernardo Silva was hij aangever. City is met 27 punten uit 11 duels voorlopig koploper in Engeland. Tottenham Hotspur en Arsenal kunnen the Citizens later dit weekend echter weer voorbijgaan op de ranglijst.