'Manchester United schuift Ten Hag aan de kant en doet gedroomde vervanger eerste aanbod'

In de Spaanse media duikt een opvallend gerucht op over de toekomst van Erik ten Hag als trainer van Manchester United. Volgens Mundo Deportivo wordt de Nederlandse trainer aan de kant geschoven en hoopt de Engelse topclub hem te vervangen door niemand minder dan Carlo Ancelotti, wiens contract bij Real Madrid aan het einde van het seizoen afloopt.

Ten Hag is bezig aan zijn tweede seizoen in Manchester en staat met zijn elftal momenteel zesde in de Premier League, waarin hij de club in zijn eerste jaar naar de derde plaats - en dus de Champions League - wist te leiden. In dat toernooi gaat het dit seizoen echter niet bepaald crescendo: United staat met nog twee wedstrijden te gaan onderaan in groep A en moet woensdagavond het uitduel met Galatasaray zien te winnen om uitzicht te houden op overwintering in het miljardenbal.

De Spaanse sportkrant Mundo Deportivo meldt dinsdag dat Manchester United in zee zou willen met Ancelotti, die in Engeland eerder werkzaam was bij Chelsea en Everton. Hoewel de krant dat niet expliciet vermeldt, lijkt het om een trainerswissel aan het einde van het lopende seizoen te gaan. De Italiaan wordt naast de vermeende interesse uit Manchester ook al geruime tijd in verband gebracht met het bondscoachschap van Brazilië en zou ook in Madrid kunnen blijven: voorzitter Florentino Pérez zou Ancelotti een contract tot medio 2026 aan willen bieden, zo weet de krant te melden.

Ancelotti is in Madrid aan zijn tweede periode als hoofdtrainer bezig. Gedurende zijn eerste dienstverband, dat liep van 2013 tot 2015, legde hij eenmaal beslag op de Champions League met De Koninklijke. Dat kunststukje herhaalde hij in het eerste seizoen na zijn terugkeer in 2021 opnieuw. Eerder won de Italiaan de 'cup met de grote oren' ook al twee keer met AC Milan, in 2003 en 2007. Daarmee is Ancelotti de enige trainer die de belangrijkste prijs in het Europese voetbal vier keer wist te winnen. Drie trainers deden dat drie keer: Bob Paisley (Liverpool), Zinedine Zidane (Real Madrid) en Pep Guardiola (twee keer met Barcelona, een keer met Manchester City).