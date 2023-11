Martijn Krabbendam haalt grote angst van Feyenoord-fans weg

Feyenoord hoeft normaliter niet te vrezen voor een tussentijds vertrek van Yankuba Minteh. De buitenspeler maakt een uitstekende indruk bij de Rotterdammers, maar wordt gehuurd van Newcastle United. Diens manager Eddie Howe gaf aan te overwegen om hem terug te halen in januari, maar dat blijkt niet zonder slag of stoot te kunnen.

"We gaan kijken naar al onze spelers die momenteel verhuurd worden, of ze ons potentieel kunnen versterken. Als het voor hun carrières ook goed is, zullen we zeker kijken wat we kunnen doen”, zei Howe, die onder de indruk was van Feyenoord-huurling Minteh. “Hij heeft het heel goed gedaan, helaas is hij momenteel geblesseerd.”

Artikel gaat verder onder video

Daardoor werd er in Rotterdam-Zuid de angst aangewakkerd dat Feyenoord de aanvaller in de winterstop mogelijk weer kwijtraakt. Dat lijkt echter niet zomaar te kunnen, want zowel Minteh als ook Feyenoord zouden moeten instemmen met een eventueel vervroegde terugkeer, zo schrijft journalist Martijn Krabbendam zondagavond op X. De kans dat de Stadionclub zonder tegenprestatie instemt met een vervroegd vertrek van Minteh, lijkt bijzonder klein.

Mocht Minteh deze winter al vertrekken uit De Kuip, dan hoeft Slot niet direct te wanhopen. Met Alireza Jahanbakhsh en Javairô Dilrosun heeft hij nog twee rechtsbuitens ter beschikking, terwijl ook Calvin Stengs de laatste weken heeft aangetoond vanaf die positie van waarde te kunnen zijn. Ook Luka Ivanusec en Igor Paixão, die beiden van nature linksbuiten zijn, kunnen eventueel vanaf de rechterkant gaan spelen.