Mislintat-aankoop houdt Ajax op de been: 'Heeft je twee keer gered van een blamage'

Wie dacht dat Ajax na de openingstreffer van Steven Bergwijn definitief afstand zou nemen van FC Volendam, komt bedrogen uit. De bezoekers kregen nadien twee enorme kansen op de gelijkmaker, maar doelman houdt de thuisploeg op de been.

Ajax had in de eerste helft al kansen om de score te openen, maar de voorsprong kwam er pas na een klein kwartier spelen in de tweede helft. Bergwijn schoot heerlijk raak en zorgde daarmee voor veel opluchting in de Johan Cruijff ArenA. Maar de ploeg van interim-trainer John van 't Schip is er daarna zeker niet beter op gaan voetballen. Integendeel zelfs. FC Volendam meldde zich tweemaal zeer gevaarlijk voor het Amsterdamse doel. Robert Mühren had na miscommunicatie achterin al de gelijkmaker moeten maken, maar hij stuitte op Ramaj. De Duitse doelman redde niet veel later ook uitstekend op een kopbal van Damon Mirani.

Ramaj maakte afgelopen zomer de overstap van Eintracht Frankfurt naar Ajax. De Amsterdammers telden een paar miljoen euro voor hem neer. Toen Geronimo Rulli in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo geblesseerd naar de kant ging, kwam echter niet Ramaj maar Jay Gorter binnen de lijnen. Laatstgenoemde bleef vervolgens het vertrouwen houden van Maurice Steijn. Een blessure gooide echter roet in het eten voor Gorter. De Nederlander moest zich op bezoek bij FC Utrecht in de tweede helft laten vervangen en sindsdien verdedigt Ramaj het doel. Hij laat in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam voor het eerst écht zien wat hij kan. Heeft Sven Mislintat, die Ramaj naar Amsterdam haalde, het dan tóch goed gezien?