Mossou verdedigt Overmars: 'Er is geen moord gepleegd, een beetje mededogen mag best'

Sjoerd Mossou is van mening dat het wel een keer klaar is met de perikelen rondom Marc Overmars. De oud-technisch directeur van Ajax is veelvuldig onderwerp van gesprek naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij de Amsterdammers. Deze week werd de straf van Overmars bekend.

De huidige ‘td’ van Antwerp FC mag een jaar lang geen activiteiten verrichtingen voor de KNVB of organisaties die gekoppeld zijn aan de Nederlandse voetbalbond. Voor zijn werkzaamheden in België heeft de straf geen gevolgen. De nieuwe perikelen rondom Overmars zorgen, vanzelfsprekend, voor gespreksstof in de media. Daar is Mossou een beetje klaar mee, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“Eén van de spectaculairste, vreemdste kwesties uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal heeft in dat licht bezien niets grappigs of abstracts. Hier komt de schaamte heel dichtbij, nog steeds, als een open zenuw die niet alleen Overmars zelf raakt, maar zijn naasten misschien nog wel meer”, valt er te lezen in de column van Mossou.

“Het maakt het gedrag van Overmars niet minder laakbaar natuurlijk. Wel rechtvaardigt het de vraag of het zo onderhand niet genoeg is, qua bloeddorst en hoongelach”, stelt de sportjournalist. “De schorsing van Overmars mag dan een wassen neus zijn, de werkelijke straf heeft zijn vernietigende werk allang gedaan natuurlijk, met allerlei familieverdriet en beschadigde vriendschappen tot gevolg. Er is een dickpic verstuurd en meer van dat, geen moord gepleegd. Een klein beetje mededogen mag best”, concludeert Mossou.