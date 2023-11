NEC maakt in spektakelstuk einde aan knappe thuisserie FC Twente

FC Twente heeft voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in een thuiswedstrijd. Na vijf achtereenvolgende zeges in de Grolsch Veste eindigde een enerverend duel met NEC zaterdagavond in een 3-3 gelijkspel. De bezoekers namen in het tweede bedrijf zelfs een verrassende 1-3 voorsprong, maar wisten die niet over de streep te trekken tegen de ploeg van trainer Joseph Oosting.

De Tukkers begonnen wervelachtig aan de wedstrijd en omsingelden de uitploeg. Dit leidde al snel tot enkele grote kansen: Jasper Cillessen kreeg zijn hand knap tegen een schot van Ugalde en niet veel later spatte een poging van Michel Vlap uiteen op de paal. De storm ging liggen na een kwartier en de ploeg van Rogier Meijer kon even ademhalen.

NEC speelde met name ‘parkeer de bus’, maar kon deze bus na de openingsfase zo nu en dan ombouwen naar een raceauto. Youri Baas schoot na een snelle combinatie over en naast. Ook Magnus Mattsson kreeg een kans na een knappe dribbel van Sontje Hansen, maar zijn volley werd geblokt. Op een aantal mogelijkheden voor de Nijmegenaren aan was het echter FC Twente dat dicteerde. Dat leverde pas laat in de eerste helft een goal op: Steijn ontving na 40 minuten een teruggelegde bal van Vlap en schoof de bal onder Cillessen door, waarbij de doelman niet helemaal vrijuit ging. Ruststand: 1-0.

De thee bleek een toverdrank voor de uitploeg, die direct na rust de aanval zocht. Lars Unnerstall tikte een schot van grote afstand over de achterlijn, wat een corner opleverde voor de ploeg van Rogier Meijer. Lasse Schöne vond uit de corner het hoofd van Mathias Ross, die het leer tegen de touwen werkte. Daarmee was de aanvalsdrift van NEC nog niet gestild. In minuut 56 kwam de bal, na een prachtige combinatie over meerdere schijven, terecht bij Van Rooij. Van dichtbij tekende hij voor de 1-2.

NEC bleef daarna de betere in de tweede helft en creëerde aanzienlijk meer dan de thuisploeg, met de 1-3 tot gevolg. Baas ontving een perfecte steekpass van Mattsson en wipte de bal handig over Unnerstall. Voor FC Twente was er een klein wonder nodig om de eerste thuisnederlaag in meer dan 30 wedstrijden te voorkomen.

Na de 1-3 was het FC Twente dat toch weer op zoek ging naar een resultaat, en bracht met nog een kwartier op de klok weer de hoop terug in de ploeg. Cillessen kreeg zijn voet nog tegen een schot van Robin Pröpper, maar de rebound werd door Steijn hard binnengeschoten. De Tukkers gingen op zoek naar meer en werden vlak voor het einde beloond. Na 88 minuten viel de bal via Bram Nuytinck voor de voeten van Manfred Ugalde. Zijn schot werd door Ross van richting veranderd en rolde het net in, 3-3. De ploeg van Joseph Oosting bleef aanzetten, maar kwam niet verder dan een gelijkspel.

Door de puntendeling staat FC Twente na zaterdagavond wel tweede met 27 punten uit twaalf wedstrijden, maar die plek zal zondag weer moeten worden afgestaan aan de winnaar van het rechtstreekse duel tussen de nummers drie en vier; Feyenoord en AZ. Zowel de Rotterdammers als de Alkmaarders hebben 26 punten; in het geval van AZ zelfs uit tien wedstrijden. NEC komt met het punt niet weg uit het rechterrijtje. De ploeg van Meijer staat voorlopig dertiende, met elf punten uit evenzoveel duels.