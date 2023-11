Nederlander werd ontslagen bij Manchester United: 'Had de ideale gids kunnen zijn voor Ten Hag'

Marcel Bout denkt dat hij een grote toegevoegde waarde had kunnen zijn voor Erik ten Hag bij Manchester United. De multi-inzetbare voetbalman werkte eerder succesvol samen met Louis van Gaal en Dick Advocaat én werkte al bij de Engelse topclub, maar moest vertrekken in april 2022, toen de trainer aangesteld werd in Manchester.

“Ik had voor Ten Hag een ideale gids kunnen zijn binnen de club”, dacht Bout in het Algemeen Dagblad. “Maar Manchester United is naast een fantastische club ook een moeilijke club. Alles is er politiek en commercieel gedreven. Mijn ontslag was een politiek ontslag. Een invloedrijk Nederlands blok, dat zag niet iedereen zitten.”

Artikel gaat verder onder video

Bout was intern bijzonder kritisch geweest bij Manchester United in de voorgaande jaren. “Een grote ergernis waren de lange lijnen binnen United om tot beslissingen te komen over interessante spelers. Bij andere Europese topclubs lopen inmiddels toppers die wij met de scoutingsstaf al vroeg hadden gezien”, meent Bout. “Mijn ontslag heeft me bijzonder boos gemaakt. Maar oké, genoeg daarover. Ik ben nu bij een andere mooie club aan de slag.”

“Ik zei tegen Ed Woodward, die in de tijd van Louis algemeen directeur was en ook nog daarna: ‘Edwin van der Sar heeft hier gespeeld, maak via hem nou een brug naar Ajax.’ De 17-jarige Matthijs de Ligt speelde bij Ajax in de opleiding, later kwam Frenkie de Jong naar Ajax. ‘Zorg dat je als United al vroeg een deal maakt over dit soort talenten, en dan kun je ze altijd nog een tijdje laten rijpen in Nederland’, zei ik”, aldus Bout, die afgelopen week tekende bij Newcastle United.