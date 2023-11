Noa Lang onthult: 'Peter Bosz noemde Feyenoord-verdediger kip zonder kop'

heeft onthuld wat PSV-trainer Peter Bosz hem voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord vertelde over zijn directe tegenstander . De buitenspeler kreeg van zijn trainer de opdracht om de Noor in de opbouw vrij te laten, omdat die als 'een kip zonder kop' zou spelen.

Op 4 augustus stonden regerend landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV voor het eerst van het seizoen tegenover elkaar. In De Kuip was de Johan Cruijff Schaal de inzet van de wedstrijd tussen twee topclubs. De Eindhovenaren zouden de prijs, door een doelpunt van Lang, voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis voor zich opeisen.

Lang stond destijds nog tegenover Pedersen, die Feyenoord inmiddels op huurbasis heeft verlaten voor het Italiaanse Sassuolo. "Ik zeg je eerlijk", zegt Lang in de Pingelaar Podcast, "de trainer zei letterlijk: Noa, hou die rechtsback vrij. Je hoeft geen druk te zetten, hij is een kip zonder kop."

Beslissend

Komende zondag staan beide topclubs opnieuw tegenover elkaar, nu in de Eredivisie. PSV kan in De Kuip een mogelijk nú al beslissende tik in de strijd om de landstitel uitdelen. Het huidige verschil van zeven punten zou immers oplopen tot tien als de ploeg van Bosz de volle buit weet te pakken in Rotterdam-Zuid. Lang kijkt er in ieder geval naar uit: "We staan zeven punten voor", weet de buitenspeler. "Als we winnen in De Kuip is het gewoon beslist", stelt hij vol zelfvertrouwen.