NOS stelt 819-liefhebbers gerust met groot nieuws over Teletekst

Goed nieuws voor de liefhebbers van pagina 819! De NOS gaat nog jaren door met het verzorgen van nieuws en informatie via Teletekst. Waar in veel landen de stekker uit de ietwat achterhaalde techniek is gehaald, heeft de Nederlandse omroep juist geïnvesteerd in een nieuw systeem waarmee de pagina's gemaakt worden, waardoor de dienst er volgens de NOS weer 'jarenlang' tegenaan kan.

In 2022 viel Teletekst door een update van Microsoft vijf uur lang uit. "Dan pas merk je aan de publieksreacties hoeveel mensen Teletekst gebruiken", zegt Gerard de Kloet, de chef van de afdeling 24 uur in een artikel op de site van de NOS. Door de update viel Cyclone, het programma waarmee de Teletekstpagina's al jaren werden gemaakt, plotseling uit. Daarom besloot de omroep een nieuw systeem aan te gaan maken, dat woensdag in gebruik is genomen.

Artikel gaat verder onder video

In omringende landen zijn omroepen als de BBC en de VRT al lang geleden met Teletekst gestopt. In Nederland is de dienst echter nog altijd springlevend: "Gemiddeld heeft de app zo'n miljoen bezoekers per week. En uit onderzoek bleek vorig jaar dat Teletekst op tv ongeveer 3,5 miljoen mensen per week bereikt", schrijft de NOS. Bovendien staan de weerpagina's zelfs in de luchtvaarwet als informatiebron voor piloten.

Ajax

Voetballiefhebbers zullen vooral de pagina's 801 (voetbalnieuws), 818 (programma en uitslagen Eredivisie) en 819 (stand Eredivisie) goed weten te vinden. Dat bleek afgelopen week maar weer eens, toen screenshots van die laatste pagina op veel plekken opdoken om stil te staan bij de historische achttiende (en dus laatste) plaats die Ajax sinds het verlies in de topper bij PSV (5-2) op de ranglijst bekleedt.