Onana bedolven onder haatreacties en krijgt één pijnlijke mededeling van woedende supporters

is na zijn optreden tegen Galatasaray bedolven onder de haatreacties op sociale media. De doelman uit Kameroen keepte namens Manchester United zwak tegen de Turkse club en ging opzichtig de fout in. Dat wordt de oud-Ajacied aangerekend in de Engelse pers, maar ook door de eigen supporters. Zij reageren massaal onder Onana zijn laatste Instagram-post.

Bij de tweede treffer van Hakim Ziyech in het duel tussen Galatasaray en Manchester United ging Onana woensdagvond opzichtig de fout in, maar ook bij de openingstreffer van de Turkse ploeg leeg de doelman meer te kunnen doen. De fouten van Onana waren bepalend in het gelijkspel van de ploeg van Erik ten Hag tegen Galatasaray. Het was ook nog eens zeer kostbaar puntverlies, want Manchester United staat nu op een vierde plek in Groep A van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Het geschutter van Onana wordt de doelman op sociale media hard aangerekend, want verschillende supporters van Manchester United hebben zich gemeld op de Instagram-pagina van de doelman. Onder zijn laatste foto wordt massaal gereageerd: "Onana out, verlaat onze club. Wat was je aan het doen? Je kost ons de Champions League." Het zijn pijnlijke berichten voor de 27-jarige keeper, die vorige zomer met hoge verwachtingen overkwam van Internazionale.

Erik ten Hag neemt zijn doelman in ieder geval in bescherming na de remise in Istanbul: "Ik ben verantwoordelijk. Niemand anders", zegt de coach als hij gevraagd wordt naar de rol van Onana: "Ik zie ons elke week groeien. We zijn bezig aan een hoopvol project. Het gaat de goede kant op, dus ik denk dat we op lange termijn succesvol gaan worden", besluit Ten Hag.