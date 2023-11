Opstelling PSV: deze namen moeten het gaan doen tegen RC Lens

Wil PSV kans blijven maken op overwintering in de Champions League, dan zal het woensdagavond moeten zien te winnen van RC Lens. Peter Bosz houdt voor het thuisduel met de Fransen vast aan dezelfde namen als op bezoek bij Heracles Almelo. Dat betekent opnieuw een basisplaats voor .

De Eindhovenaren beleefden een uitstekende generale voor de cruciale ontmoeting met RC Lens. Ze hadden afgelopen zaterdag geen kind aan Heracles Almelo en boekten de grootste overwinning van het seizoen: 0-6. De afgetekende zege in Heracles betekende de elfde opeenvolgende overwinning in de Eredivisie. Het gaat Bosz en zijn spelers in eigen land dus enorm voor de wind. De volle buit na elf wedstrijden, 41 doelpunten voor en slechts vijf tegen. De voorsprong op Feyenoord is al zeven punten.

Artikel gaat verder onder video

Maar Bosz is er niet alleen alles aan gelegen om PSV de eerste landstitel sinds 2018 te bezorgen. Hij hoopt tevens hoge ogen te gooien in Europa. Dat gaat de Eindhovenaren tot dusver echter een stuk minder goed af. PSV kwalificeerde zich weliswaar zonder al te veel problemen voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar daarin heeft het nog maar weinig potten kunnen breken. Na de 4-0 nederlaag bij Arsenal kwam PSV in de thuiswedstrijd tegen Sevilla niet verder dan een 1-1 gelijkspel en ook op bezoek bij RC Lens moest het genoegen nemen met een punt (1-1).

Dat betekent dat de ploeg van Bosz in eigen huis moet winnen van RC Lens om in de race te blijven voor deelname aan de knock-outfase in het miljardenbal. In een poging de drie punten in het Philips Stadion te houden, doet Bosz dus een beroep op dezelfde namen als vier dagen geleden in Almelo. Walter Benítez verdedigt het doel, voor hem moeten van rechts naar links Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest de deuren gesloten houden. Op het middenveld krijgt Til opnieuw de voorkeur boven Malik Tillman. Til wordt vergezeld door Joey Veerman en Jerdy Schouten. Voorin moeten Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano voor de doelpunten gaan zorgen.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Stand in de groep van PSV:

1. Arsenal 6 (+4)

2. RC Lens 5 (+1)

3. Sevilla 2 (-1)

4. PSV 2 (-4)