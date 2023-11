Opvallende onthulling over Van 't Schip: ‘Dat systeem is dankzij John door Oranje gekopieerd’

John van ’t Schip werd maandagmiddag gepresenteerd als interim-trainer van Ajax. De oefenmeester, die in het verleden al eens werkzaam was bij de Amsterdammers, moet de crisisclub uit het slop trekken. Dwight Lodeweges, voormalig assistent van Van ’t Schip, vertelt tegenover NU.nl dat hij heel veel vertrouwen heeft in een succesformule.

“Hij beschikt over de juiste voorwaarden voor de job”, zegt Lodeweges, die tussen 2017 en 2018 de rechterhand was van Van ’t Schip bij PEC Zwolle. Bij die club slaagde Van ’t Schip erin om in een rap tempo een nieuw strijdplan te produceren. “Hij had een speelplan in zijn hoofd en gaf mij en assistent Gert Peter de Gunst het vertrouwen dat over te brengen. Hij was heel duidelijk en uitgebreid. Ik leerde daar echt van. We stonden in de winterstop ook knap vierde”, herinnert Lodeweges zich.

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe trainer van Ajax werd in datzelfde seizoen ontslagen door de Zwollenaren. “Maar het spelsysteem, met een doorgeschoven rechtsback en een buitenspeler die naar binnen kwam, was wel vernieuwend. Tegenstanders hadden er lang geen antwoord op”, aldus Lodeweges. “Later is dat systeem zelfs door Oranje gekopieerd. Dat is dankzij John gebeurd”, gaat hij verder.

De oud-oefenmeester geeft vervolgens een omschrijving van de werkwijze van Van ’t Schip. “Hij heeft de goede mix tussen de harde en zachte hand. De spelers van PEC liepen met hem weg. Hij heeft veel humor. Soms lagen we op de grond van het lachen. Maar daarna werd er weer keihard gewerkt. Zo gaat het bij John. Humor is leuk, maar goed presteren telt.”