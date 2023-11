Overmars voor een jaar geschorst na grensoverschrijdend gedrag bij Ajax

Marc Overmars is door het Instituut Sportrechtspraak voor een jaar geschorst vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag in zijn tijd bij Ajax. Daar bovenop komt nog eens een voorwaardelijke schorsing van een jaar. In België mag hij gewoon zijn werkzaamheden verrichten, maar in Nederland kan hij veel functies niet uitoefenen. Overmars heeft vier weken om in beroep te gaan tegen de sanctie.

Overmars mag namelijk niet werkzaam zijn binnen voetbalbond KNVB of bij aan de KNVB verbonden instanties, als gevolg van deze straf die opgelegd is. “Het ISR concludeert dat Overmars zich in zijn periode als directeur voetbalzaken bij Ajax niet heeft gehouden aan de regel dat hij zich 'onthoudt van seksuele intimiteiten via welke communicatiemiddelen dan ook' en het reglement Seksuele Intimidatie dus heeft overtreden."

De straf valt relatief laag uit (er werd vijf jaar geëist, waarvan twee voorwaardelijk), omdat Overmars al hard is geraakt door alle publiciteit en daardoor al een deel van zijn straf heeft ontvangen. Dat hij toch een sanctie opgelegd krijgt, heeft onder meer te maken met het feit dat zijn grensoverschrijdende gedrag landurig van aard was en hij meerdere ken in strijd met het reglement Seksuele Intimidatie gehandeld heeft.

"Van Overmars had, gelet op zijn functie als statutair bestuurder en feitelijk leidinggevende binnen de organisatie van Ajax, verwacht mogen worden dat hij zich bewust was geweest van de voorbeeldfunctie die hij had en dat hij zich van dergelijk gedrag had onthouden, ook wanneer hij meende dat het geschiedde op basis van wederkerigheid en vrijwilligheid." De KNVB draait op voor de kosten van het onderzoek: 1250 euro.

Grensoverschrijdend gedrag Overmars

Overmars werd destijds verdacht van onder meer het sturen van dickpicks aan vrouwelijke collega's bij Ajax, maar ook kwamen reacties van speelsters uit de vrouwenploeg, die hij onder meer zou hebben betast. De club maakte vervolgens melding bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) om de zaak te onderzoeken. Nederlandse sportclubs hebben de plicht om zaken omtrent dergelijk gedrag te melden bij het ISR.

Overmars vond desondanks snel na zijn vertrek een nieuwe baan. De voormalig aanvaller werd ruim een maand na zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA aangesteld als technisch directeur van Antwerp FC, met wie hij in het eerste jaar zowel de beker van België als ook de landstitel pakte in de Jupiler Pro League.