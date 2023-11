Pijnlijke misser Van der Sar bij Ajax in de zaak Overmars

Marc Overmars kreeg negen dagen voor zijn vertrek bij Ajax nog een herbenoeming in zijn functie als directeur voetbalzaken. Daarbij hoorde een forse tekenbonus van 1,25 miljoen euro. Opvallend was dat voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar en Leen Meijaard – voorzitter van de raad van commissarissen – al op de hoogte waren van een klacht richting Overmars.

Dat blijkt uit een publicatie van het NRC op basis van het boek Ajax in crisis. Meijaard was als voorzitter van de RvC eerder al op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Overmars, maar hield dat (te) lang stil. “Die opstelling heeft in de kwestie-Overmars tot frictie geleid onder de commissarissen. Twee rvc-leden, de inmiddels vertrokken Peter Mensing en Ernst Ligthart, voelden zich door Meijaard „buitenspel gezet” omdat zij pas vlak voor het vertrek van Overmars zijn ingelicht over zijn grensoverschrijdende gedrag, blijkt uit het boek.”

“Cruciaal in dat conflict is dat negen dagen voor het vertrek van Overmars, zijn herbenoeming nog wordt bekrachtigd tijdens een aandeelhoudersvergadering – inclusief een tekenbonus van 1,25 miljoen euro”, schrijft het NRC. “Meijaard en toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar weten op dat moment van één klacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een vrouwelijke collega. Op de dag van de aandeelhoudersvergadering (28 januari 2022), geven zij de opdracht voor een onderzoek naar Overmars.”

In de vergadering krijgt de inmiddels technisch directeur van Antwerp FC nog veel lovende woorden. “De directeur voetbalzaken wordt in die vergadering nog gecomplimenteerd voor zijn vakmanschap in een toespraak van Mensing, die net als Ligthart dan nog niet van het onderzoek weet. Het leidt tot een crisisberaad waarin de twee rvc-leden hun voorzitter Meijaard verwijten „solistisch” te hebben gehandeld. Op zijn beurt verweerde Meijaard zich door te stellen dat er op dat moment maar één klacht lag en er nog geen hoor en wederhoor had plaatsgevonden – mogelijk zou Overmars onterecht „beschadigd” raken. De ruzie tussen de commissarissen verhardt en zorgt bijna voor een vroegtijdig vertrek van Meijaard.” Meijaard zou later overigens net als Van der Sar alsnog vertrekken bij Ajax.