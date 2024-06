Borstkanker is terug bij Bartina Koeman (63): ‘Ik wil er open over zijn’

Bartina Koeman (63) is opnieuw getroffen door borstkanker, zo vertelt ze in een uitgebreid interview tegenover De Telegraaf. De vrouw van Nederlands elftal-bondscoach Ronald Koeman is openhartig over het feit dat de ziekte is teruggekeerd. Positief is dat de situatie op dit moment stabiel is.

In 2010 werd de vrouw van de bondscoach voor het eerst getroffen door borstkanker. Bartina Koeman werd geopereerd, kreeg een chemo en bestraling en zag de ziekte weggaan. “In 2018 kreeg ik last van mijn nek. Ik dacht aan een whiplash. Ik was op dat moment in Portugal en mijn arts daar zei: laat maar even een MRI-scan maken. Het bleek dat ik metastasis had: uitzaaiingen in de wervelkolom. Dat klinkt heel erg. Mensen denken dan vaak dat je meteen doodgaat. Maar het is goed te behandelen”, vertelt ze.

De kanker bleef tot 2023 weg. Tot vorig jaar, toen artsen op een scan nieuwe activiteit zagen. “Mijn borstkanker is nu chronisch. Ik wil daar open over zijn, omdat ik hoop dat ik andere vrouwen met eenzelfde soort kanker daarmee misschien kan helpen”, zegt Bartina, die aangeeft dat ze sinds een jaar weer in de medische molen zit. “Om de drie à vier weken moet ik in Nederland zijn voor een behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.”

Artsen van het AVL vertelden de 63-jarige goed nieuws. “Er zijn wel vier, vijf planken met medicijnen. Je kunt hier oud mee worden. Dat geeft mij een fijn, positief gevoel. Ik maak me daar geen zorgen over. Als je reuma hebt, moet je ook je hele leven reumamedicijnen nemen”, aldus Koeman.

