Peter Bosz heeft ondanks bizarre comeback toch nog slecht nieuws voor PSV

PSV-trainer Peter Bosz kan naar alle waarschijnlijkheid voorlopig geen beroep doen op . De Mexicaan had woensdagavond in de uitwedstrijd tegen Sevilla in de Champions League weliswaar een basisplaats, maar moest zich noodgedwongen een paar minuten voor rust al laten vervangen. Bosz verwacht dat hij de aanvaller de komende tijd niet tot zijn beschikking heeft.

En dat is toch een flinke smet op een heerlijke avond voor PSV. De Eindhovenaren stevenden op bezoek bij Sevilla lang af op een nederlaag, maar trokken dankzij een bizarre comeback alsnog aan het langste eind en zetten daarmee een grote stap richting overwintering in de Champions League. PSV sluit de groepsfase over twee weken af met een thuiswedstrijd tegen Arsenal, maar zal het dan naar alle waarschijnlijkheid moeten doen zonder Lozano. “Hoe ernstig het is weet ik niet precies. Maar omdat het om een hamstringblessure gaat, ga ik ervan uit dat we hem wel even kwijt zijn”, werd Bosz na afloop geciteerd door Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Bosz had dinsdag in de aanloop naar het treffen met Sevilla ook al slecht blessurenieuws. Noa Lang maakte afgelopen zaterdag op bezoek bij FC Twente zijn eerste minuten sinds 8 oktober, maar heeft een terugslag gehad en kon daardoor woensdagavond niet in actie komen. Lang moet mogelijk ook de kraker tegen Feyenoord van komende zondag aan zich voorbij laten gaan. Dat lijkt dus ook te gelden voor Lozano. De Mexicaan greep na een doelpoging vlak voor rust naar zijn hamstring en werd vervangen door Yorbe Vertessen. De Belg beleefde een avond die hij niet snel zal vergeten. Hij stond met een kopbal aan de basis van de 2-2 en verzorgde ook nog de assist voor de winnende van Ricardo Pepi.

PSV kan komende zondag in De Kuip een grote stap zetten richting de landstitel. Het seizoen is na de topper in Rotterdam-Zuid weliswaar nog lang, maar bij een overwinning wordt het verschil tussen beide ploegen tien punten in Eindhovens voordeel. PSV won dit seizoen al een keer in De Kuip. Dat was begin augustus in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Een treffer van Lang bezorgde Bosz toen zijn eerste prijs als hoofdtrainer van de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie.