Krankzinnige comeback in Sevilla: PSV wint na 2-0 achterstand en kan volgende ronde ruiken

Lang leek het een hele vervelende avond te gaan worden voor PSV, maar de formatie van coach Peter Bosz knokte zich op bezoek bij Sevilla op krankzinnige wijze terug van een 2-0 achterstand en trok uiteindelijk zelfs nog aan het langste eind: 2-3. De Eindhovenaren gingen rusten met een 1-0 achterstand en kregen snel in de tweede helft ook de 2-0 om de oren, maar na een rode kaart voor Lucas Ocampos, de aansluitingstreffer van Ismael Saibari en een eigen doelpunt van Nemanja Gudelj kopte Ricardo Pepi zijn ploeg naar een heerlijke zege.

Het verschil tussen PSV en Sevilla is groot. Waar PSV onoverwinnelijk aan kop gaat in de eigen competitie, staat Sevilla na zeven duels zonder overwinning op de vijftiende plaats in LaLiga. En terwijl er bij de Eindhovenaren slechts twee dertigers in de basis stonden, traden de Spanjaarden aan met het oudste Champions League-elftal ooit. Het doel van beide ploegen was echter hetzelfde: overwintering in het miljardenbal.

Dat doel leek voor de Eindhovenaren opeens een stuk verder weg toen Sergio Ramos na een klein halfuur de 1-0 tegen de touwen werkte. Kort daarvoor had Youssef En-Nesyri reeds een grote kans gekregen op de openingstreffer, maar na een snelle counter vond hij PSV-doelman Walter Benitez op zijn weg. Sevilla was in de openingsfase niet zozeer beter dan de ploeg van Peter Bosz, maar wel minder slecht. Door een gebrek aan overtuiging vond er op het Andalusische gras namelijk een foutenfestival plaats. Gebrekkige passing en een effectieve verdediging voorkwamen dat PSV dreigend kon worden, terwijl de Spaanse aanvallers de nodige keren wel door de Eindhovense defensie glipten.

Uiteindelijk was het dan ook een verdedigende fout die de openingstreffer inleidde. Bij een vrije trap van de thuisploeg kon Ramos zo weglopen, waarna de ervaren verdediger de bal in vrijstaande positie binnenliep. Dit leek geen waarschuwing voor PSV: de ruimtes bleven groot en de counters van Sevilla namen in hoeveelheid toe. Kort voor rust leek Djibril Sow met een eenvoudige intikker de achterstand van de Lampen te vergroten, ware het niet dat de Zwitser in de aanloop naar het doelpunt hands maakte. En-Nesyri was even later dichtbij een reglementaire tweede treffer, maar zijn kopbal teisterde de kruising.

Kort na rust was de Marokkaanse spits echter wel trefzeker. Hij werd eenvoudig weggestuurd achter de PSV-defensie, waarna hij de bal over de weifelende Benitez heen wipte. PSV probeerde vervolgens wat terug te doen, maar was niet bij machte de rood-witte muur van Sevilla aan het wankelen te brengen. Tenminste, niet tegen elf man. Toen Lucas Ocampos twee snelle gele kaarten pakte en het veld moest verlaten, kwamen er kansen voor de bezoekers. De eerste mogelijkheid was gelijk raak: invaller Ismaël Saibari promoveerde een voorzet van Sergino Dest in de kleine ruimte knap tot doelpunt.

De middenvelder bleef vervolgens gevaarlijk met twee grote kansen, maar deze konden wel gekeerd worden door de Sevilla-defensie. Vervolgens bleef het enige tijd stil rond het doel van Marko Dmitrovic, totdat Johan Bakayoko de bal gevaarlijk voor het doel slingerde. Iedereen lette daarbij op Luuk de Jong, waardoor Yorbe Vertessen bij de tweede paal eenvoudig kon koppen. Hij raakte de bal niet goed, maar vervolgens werkte Nemanja Gudelj de bal ongelukkig in eigen doel. Met de 2-2 tussenstand was Sevilla definitief uitgeschakeld voor Champions League-overwintering, dus trok de ploeg van Diego Alonso in de slotfase met veel man ten aanval. Het was echter PSV dat aan het langste eind trok. In een snelle omschakeling nam Vertessen de bal handig mee en kon hij ongehinderd de gehele rechterflank oversteken . Ricardo Pepi kopte zijn voorzet vervolgens hard binnen, waarmee de comeback van de Eindhovenaren compleet was.