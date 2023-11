Pijnlijke woorden van Chuba Akpom over Maurice Steijn bij Ajax

heeft een punt gezet achter een moeizame start bij Ajax. De spits kwam medio augustus voor minstens 12,3 miljoen euro over van Middlesbrough, maar maakte deze week pas zijn eerste doelpunten voor zijn nieuwe club. Na een treffer op donderdag tegen FC Volendam (2-0) bekroonde hij zondag een invalbeurt tegen sc Heerenveen (4-1) met een dubbelslag.

In een interview met ESPN na de wedstrijd erkent de Engelsman dat hij een ‘heel frustrerende tijd’ achter de rug heeft. “Toen ik donderdag mijn eerste doelpunt maakte, kwam er veel passie en adrenaline vrij. Dat wil ik vaker beleven.” Hij beschrijft de periode sinds zijn komst als een ‘catastrofe’. “Ja, zowel persoonlijk als voor het team. Dat weten we allemaal, dat is geen geheim. Wat mijzelf betreft: ik was twee maanden lang niet echt gesetteld. Dat gevoel heb ik pas sinds een week.”

Akpom woonde in een hotel, had weinig speeltijd en voelde zich alleen. “Deze week voel ik me weer als vanouds. Ik woon in m’n appartement en heb een goed gesprek gehad met de nieuwe trainer. Dat was geen voetbalgesprek, maar een persoonlijk gesprek. Hij vroeg hoe het met mij en mijn gezin gaat”, zegt Akpom over John van ’t Schip, de opvolger van Maurice Steijn. “We zijn weliswaar voetballers, maar bovenal mensen. Ik waardeerde dat gesprek met de trainer en de assistent. Ik voelde me gelukkig en was klaar om weer aan de slag te gaan. Dit was een mooie week voor ons allemaal.”

Pijnlijke woorden over Steijn

Akpom krijgt daarna de vraag of hij die menselijke benadering eerder ook merkte bij Ajax. “Nee, totaal niet, om eerlijk te zijn”, luidt zijn terugblik op de periode onder Steijn. “Het is heel zwaar geweest voor me. Ik heb geprobeerd me professioneel op te stellen en te blijven werken, maar het is wel een nieuw land, een nieuwe omgeving en een nieuwe ploeg. Om dat vanuit een hotel te beleven, is niet makkelijk. Het voelde alsof ik alleen was, maar ik hield wel de steun van mijn ploeggenoten. Het waren voor ons allemaal gitzwarte tijden. Dit was niet het normale Ajax.”

Ajax haalde deze zomer twaalf nieuwe spelers, onder wie elf buitenlanders. Akpom was niet de enige die zich alleen voelde, weet hij. “Absoluut. Voor de anderen was het ook lastig. We hebben allemaal moeite gehad om onze plek te vinden. We probeerden het beste in elkaar naar boven te halen. Als je in Amsterdam komt, dan hoor je alleen over Ajax. Het is een gigantisch stadion, met 55.000 mensen, ook als je onderaan staat in de competitie. Als nieuwe speler is dat lastig, zeker als het team niet weet waar het mee bezig is.” Hij beschrijft de twee opeenvolgende zeges als ‘babystapjes’. “Alle nieuwe spelers en de ervaren spelers kunnen daar een rol in spelen. Als je geen goede speler bent, dan kom je niet bij Ajax terecht. Hopelijk krijgen we Ajax terug waar het hoort.”

