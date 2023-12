'PSV wil zakendoen met FC Barcelona maar hikt tegen hoge vraagprijs aan'

PSV is onder de indruk van de verrichtingen van Sergino Dest en willen de Amerikaanse back graag overnemen van FC Barcelona. De multi-inzetbare verdediger wordt gehuurd van de Catalaanse grootmacht, alleen de vraagprijs is nog een serieus issue.

Volgens het Spaanse medium SPORT wil PSV Dest graag definitief overnemen van FC Barcelona, maar is het niet bereid om de tien miljoen euro te betalen die de club overeengekomen is in het huurcontract met de werkgever van Dest, die woensdagavond een assist gaf tijdens de cruciale Champions League-zege van de Eindhovenaren op Sevilla.

De goede prestaties van Dest bij PSV zijn ook bij FC Barcelona niet onopgemerkt gebleven, want na zijn verhuurperiode bij AC Milan maakt de rechts- en linksback ook een goede indruk bij PSV. FC Barcelona denkt dan ook tien miljoen euro of meer over te houden aan een eventuele verkoop van Dest en is niet bereid om over een langere prijs te onderhandelen.

Dest maakte in 2020 voor 21 miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Barcelona, waar hij meer dan vijftig duels speelde, maar zich nooit vast in de basis kon spelen. Door zijn multi-inzetbaarheid en nog relatief jonge leeftijd van 23 jaar, ziet FC Barcelona in hem een potentiële goudmijn. PSV kan hem echter nog een flinke tijd voor maximaal tien miljoen euro overnemen.