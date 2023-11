PSV wint ook bij FC Twente en gaat topper tegen Feyenoord in met enorme marge

PSV is ook na dertien wedstrijden nog foutloos in de Eredivisie. De uitwedstrijd tegen FC Twente was op papier de zwaarste test tot dusver, maar werd een stuk makkelijker door een vroege rode kaart van Mees Hilgers. PSV won met 0-3 en heeft weer zeven punten voorsprong op Feyenoord, in de aanloop naar de onderlinge wedstrijd van volgende week zondag.

Twente kon direct alle zeilen bijzetten in de openingsfase in De Grolsch Veste. PSV opende agressief en zelfbewust. Twente beet van zich af en wist na tien minuten beter in het duel te komen. Gesteund door de fanatieke achterban werd PSV tot foutjes gedwongen, maar de grootste fout werd toch door een Twentenaar gemaakt. Halverwege de eerste helft moest Hilgers het veld met een directe rode kaart verlaten. De donkerrood waardige charge op Hirving Lozano werd via de VAR-beelden door arbiter Allard Lindhout op de juiste waarde ingeschat.

Artikel gaat verder onder video

PSV mocht andermaal op Twents grondgebied met een mannetje meer op zoek naar de overwinning, na de recente 0-6 zege op Heracles Almelo. Twente groef zich in en richtte zich op vlijmscherpe counters. Nadat Luuk de Jong naliet PSV vlak voor rust op voorsprong te zetten, omdat Lars Unnerstall miraculeus redding bracht, kon Twente aan zo'n counter denken. Enthousiasme ten top, maar Andre Ramalho werd de held aan de andere zijde. Hij ving de counter op, zette Johan Bakayoko aan het werk, waarna de Belg Joey Veerman vond die de 1-0 aantekende.

Twente werd op achterstand gezet door het wapen dat ze zelf in petto hadden. Geholpen door de Twentse rode kaart en de 0-1 voorsprong werd PSV kort in de tweede helft andermaal geholpen. Nu was aanvoerder Robin Pröpper het lijdend voorwerp. Hij verschalkte met een onbedoelde kopbal zijn eigen doelman en tekende zodoende voor de 0-2 voorsprong van de gasten. De angel was daarmee uit het duel. PSV consolideerde en Twente streed wel, maar deed dit zonder de glans die het nodig heeft om iets te bewerkstelligen. Johan Bakayoko strooide nog wat extra zout in de Twentse wonden door tien minuten voor tijd een defensieve opbouwfout af te straffen en de 0-3 binnen te schieten.

De Belg kwam vlak voor het eind van het duel overigens goed weg. Met al geel op zak, beging hij een domme overtreding die met geel bestraft had kunnen worden. Arbiter Lindhout liet dat na, waarna Malik Tillman zijn invalbeurt niet bekroonde met een doelpunt. Zijn poging werd van de lijn geplukt, waardoor de eindstand tussen de nummers 1 en 3 op 3-0 bleef staan.

Een welkom begin voor PSV aan de vooravond van een loodzwaar programma. De volgende afspraak is in Sevilla, waar het avontuur in de Champions League hopelijk een positief vervolg krijgt. Volgende week zondag reizen de Eindhovenaren dan af naar De Kuip om de topper tegen Feyenoord te spelen. Voor coach Peter Bosz is het dan een prettige bijkomstigheid dat Noa Lang weer terug is. Ramalho viel wel geblesseerd uit. De tijd zal uitwijzen wat de gevolgen voor de Braziliaan zijn. Twente wist na lange tijd weer wat verliezen was in De Grolsch Veste.