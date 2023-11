Sneijder: 'Ze mogen vanuit Eindhoven wel een bloemetje sturen naar Ajax'

PSV boekte woensdagavond een even spectaculaire als indrukwekkende 2-3 zege op Sevilla en zette daarmee een reuzenstap richting de knock-outfase van de Champions League. Daar zag het er in eerste instantie heel lang niet naar uit. PSV ging rusten met een 1-0 achterstand en kreeg heel snel in de tweede helft de 2-0 om de oren, maar een rode kaart voor zette de wedstrijd volledig op z’n kop. Volgens Wesley Sneijder mag PSV een bloemetje sturen naar Ajax.

De Amsterdammers moesten vorig jaar in de slotfase van de zomerse transferwindow op zoek naar een nieuwe vleugelaanvaller. De transfer van Antony hing al de hele zomer in de lucht, maar hij vertrok pas in de laatste dagen naar Manchester United. Ajax kwam in de zoektocht naar een vervanger van de Braziliaan uit bij Ocampos. De Argentijn zou in eerste instantie voor zo’n twintig miljoen euro de overstap maken naar Ajax, maar daar stak de Raad van Commissarissen een stokje voor. De Amsterdammers namen Ocampos uiteindelijk op huurbasis over van Sevilla.

Het huwelijk tussen Ajax en Ocampos werd echter zo’n grote teleurstelling dat hij in de winterstop alweer terugkeerde naar Spanje. Daar kreeg hij wél speeltijd en was hij zelfs belangrijk, ook in de gewonnen Europa League-finale tegen AS Roma. Woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen PSV leken Sevilla en Ocampos een belangrijke stap te zetten richting Europees voetbal na de winterstop, maar uitgerekend een rode kaart voor Ocampos vormde de inleiding van een waanzinnige Eindhovense comeback. “Ze mogen vanuit Eindhoven wel een bloemetje sturen naar Ajax”, grapte Sneijder bij RTL 7. “Die hebben Ocampos laten gaan.”

Sneijder heeft geen goed woord over voor de actie van Ocampos. “Het is toch verschrikkelijk. Speel je zo’n wedstrijd, de belangen zijn zó groot. Dan krijg je eerst een gele kaart door een wegwerpgebaar en vervolgens maak je zo’n blinde tackle aan de zijlijn. Die moet zich kapot schamen nu. Als zoiets gebeurd en je staat 2-0 voor, dan hoop je nog dat het een beetje zo blijft. Maar binnen drie, vier minuten werd de aansluitingstreffer gemaakt.” Ismael Saibari bracht PSV terug in de wedstrijd, een eigen doelpunt van Nemanja Gudelj en een rake kopbal van Ricardo Pepi bezorgden de bezoekers uiteindelijk nog de volle buit. “We kunnen het nu wel de hele tijd hebben over die rode kaart, maar het heeft ook met wilskracht te maken. Je moet het wel kunnen opbrengen”, aldus Sneijder.