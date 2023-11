Studio Voetbal schrikt van interview en vindt gedrag van Ajax 'gênant'

Arno Vermeulen en Ibrahim Afellay vinden het ‘gênant’ dat Ajax zich niet lijkt te hebben bekommerd om . De aanvaller liet na de gewonnen wedstrijd tegen sc Heerenveen (4-1) weten dat hij ongelukkig was in zijn eerste maanden in Amsterdam: hij voelde zich alleen en miste een menselijke benadering vanuit de club.

Akpom maakte deze week zijn eerste doelpunten voor Ajax: donderdag scoorde hij eenmaal tegen FC Volendam (2-0) en zondag was hij goed voor een dubbelslag tegen Heerenveen. Hij woont sinds kort niet meer in een hotel, maar in een eigen appartement. Ook heeft hij met de nieuwe trainer John van ’t Schip een ‘menselijk’ gesprek gehad over zijn persoonlijke situatie en dat zorgde voor een goed gevoel bij de Engelsman. Onder Maurice Steijn werd hij nooit op zo'n menselijke manier benaderd, zei Akpom.

“Die gozer heeft twee maanden met de ziel onder de arm gelopen bij een club die hem heeft gehaald. Dat is toch gênant?”, zegt Vermeulen bij Studio Voetbal na het zien van uitspraken van Akpom over hoe hij de afgelopen maanden beleefde. Afellay antwoordt: “Klopt, niemand heeft zich blijkbaar om die jongen bekommerd. Hij zit in een ander land waar hij de taal niet spreekt, een totaal nieuwe omgeving, het draait voor geen meter, dan kan ik me voorstellen dat hij zich na zijn doelpunten als een vis in het water voelt.”

Vermeulen zegt dat Ajax de gehaalde spelers 'aan hun lot heeft overgelaten'. "Dat kan natuurlijk niet. Dat zijn idiote dingen. Nu doet Ajax wel normale dingen. Dan word je gewoon vierde. Daarvoor hebben ze alles verprutst wat ze maar konden verprutsen. Wat er nu gebeurt is niet geniaal, maar normaal." Pierre van Hooijdonk vindt het 'best apart' om te horen dat Akpom nauwelijks aandacht kreeg van de club. "Als je ergens een nieuwe speler bent, ben je normaal gesproken een koning en wordt alles voor je gedaan."

Akpom zorgde met zijn twee goals voor een ruime uitslag, maar die geeft volgens Afellay wel een vertekend beeld. “Ajax heeft wel gewonnen, maar Heerenveen sneed er met name de eerste twintig minuten doorheen als een mes door de boter. Ik vind de uitslag zeer geflatteerd.” Pierre van Hooijdonk ziet evenwel een ‘Van ’t Schip-effect’ bij Ajax. “Zeker wel. Je ziet bepaalde spelers een belangrijkere rol spelen. Iemand als Steven Berghuis heeft veel over zich heen gekregen en zag ik vandaag fel spelen. Branco van den Boomen wordt nu als een soort leider weggezet. En Akpom doet het nu wel.”