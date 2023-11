Ten Hag aan de rand van de afgrond in Champions League na spektakelstuk in Turkije

Galatasaray en Manchester United hebben woensdagavond in een spectaculair Champions Leauge-duel de punten gedeeld: 3-3. In een wedstrijd die bijna afgelast werd kwamen beide teams drie keer tot scoren. Meest opvallende speler was André Onana, die bij de twee treffers van Hakim Ziyech niet vrijuit ging. Door het gelijkspel heeft Manchester United plaatsing voor de achtste finale niet meer in eigen hand.

Erik Ten Hag stelde woensdagavond vier andere spelers op ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Everton. Belangrijkste afwezige was Marcus Rashford, die na zijn rode kaart tegen FC Kopemhagen geschorst was. Bij Galatasaray was er een basisplaats voor Hakim Ziyech bij het weerzien met Ten Hag en startten ook oud-eredivisiespelers Angeliño en Dries Mertens in de basis.

In het Ali Sami Yen stadion was er vooraf nog de vrees of de wedstrijd wel door zou gaan. Er was enorm veel regen gevallen en de bal rolde tot twee uur voor de wedstrijd nauwelijks. Maar toen beide teams aan de aftrap stonden was het veld goed bespeelbaar en maakten beide teams er een aantrekkelijke eerste helft van. Al snel kwam United op voorsprong door Garnacho. Na een aanval over rechts was het Bruno Fernandes die de bal klaar legde voor Alejandro Garnacho, die de bal met links hard in het dak van het doel schoot: 0-1. Tien minuten later, in de achttiende minuut, verdubbelde United de voorsprong. De Portugees ontving de bal een paar meter buiten het zestienmetergebied, draaide door en schoot de bal kiezelhard in de korte hoek achter keeper Fernando Muslera: 0-2.

Daarmee zat United op rozen, maar Galatasaray gaf niet op en probeerde de aansluitingstreffer te forceren. Dat leverde enkele hachelijke momenten voor het doel van André Onana op en in de 29e minuut zelfs de aansluitingstreffer. Na een overtreding van Fernandes op Lucas Torreira nam Ziyech plaats achter de bal. Hij draaide de bal langs de muur in de hoek waar je normaal gesproken de keeper verwacht. Omdat Onana echter net op weg was naar de andere hoek ging de niet eens zo harde inzet van Ziyech in het doel: 1-2. Dat was tevens de ruststand.

Na rust volgde er meer van hetzelfde. Het spel golfde op en neer en beide ploegen kregen veel mogelijkheden. In de 54e minuut herstelde United de marge naar twee doelpunten na een heerlijke aanval via Antony, Aaron Wan-Bissaka en afmaker Scott McTominay: 1-3. Galatasaray gaf echter geenszins op en ging op zoek naar de aansluitingstreffer. Die kwam er in de 62e minuut, toen Onana een enorme blunder maakte bij een lage inzet van Ziyech: 2-3.

Dat was het startschot voor een nog fellere jacht op de gelijkmaker. Ook die kwam er. In de 71e minuut was het invaller Kerem Aktürkoğlu die prachtig raak schoot op aangeven van Ziyech: 3-3. Daar bleef het bij, ondanks de vele kansen voor voornamelijk Manchester United. Keeper Muslera was een constante sta in de weg en ook stond het vizier niet altijd even scherp waardoor er veel pogingen naast of over gingen. Daardoor blijft United voorlopig laatste in de groep en heeft het plaatsing voor de volgende ronde niet meer in eigen hand, met de laatste wedstrijd tegen Bayern München nog te spelen.