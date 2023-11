Ten Hag komt met de schrik vrij in minuut 91 en schreeuwt het uit van vreugde

Erik ten Hag heeft weer enige lucht als trainer van Manchester United. Een laat doelpunt van Bruno Fernandes bezorgde the Red Devils zaterdagmiddag een zwaarbevochten 0-1 overwinning op Fulham, tot zichtbare vreugde van Ten Hag. Zijn ploeg heeft nu achttien punten verzameld in de eerste elf wedstrijden.

De wedstrijd tussen Fulham en Manchester United is in één opzicht historisch te noemen: met Rebecca Welch was er voor het eerst een vrouwelijke vierde official in een Premier League-wedstrijd. In de openingsfase kreeg ze te maken met een woedende Erik ten Hag, die richting de arbitrage zijn onvrede uitte over het afkeuren van een vroeg doelpunt. Afgezien van dat doelpunt waren er weinig serieuze kansen in de eerste helft.

Het afgekeurde doelpunt werd gemaakt in de achtste minuut. Een indraaiende vrije trap van Christian Eriksen werd bij de tweede paal verlengd door Alejandro Garnacho, waarna Scott McTominay van dichtbij afwerkte. Voordat hij de bal raakte, deed ook Harry Maguire een poging de bal te toucheren. Dat lukte Maguire niet, maar omdat hij in buitenspelpositie wel een poging deed, werd het doelpunt afgekeurd nadat scheidsrechter John Brooks de beelden bekeek.

© ProShots

In het restant van de eerste helft leidden slordigheden bij Manchester United tot enkele counters van Fulham, maar de thuisploeg verzaakte in de afrondende fase. In de tweede helft werd Fulham nog gevaarlijker. Zo vloog een afstandsschot van Willian naast, bracht André Onana redding op schoten van Harry Wilson en João Palhinha en kopte Rodrigo Muniz over uit een hoekschop.

Aan de overzijde waagde Facundo Pellstri een schot in de korte hoek, dat werd gekeerd door Bernd Leno. Daarmee stichtte hij al meer gevaar dan Antony, die hij na 63 minuten had afgelost. Een vrije trap van Bruno Fernandes werd gekeerd door Leno in de 83ste minuut; kort daarna belandde een acrobatische poging van invaller Anthony Martial net naast. Het duel leek zodoende af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar na negentig minuten plaatste Fernandes de bal van buiten het strafschopgebied in de rechterhoek. Leno zat er nog aan, maar kon geen redding brengen: 0-1.