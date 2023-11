UEFA-coëfficienten: bij dit scenario is Nederland de vijfde plaats nog deze week kwijt

Frankrijk kan Nederland de komende dagen voorbijsteken op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. De opmars van de laatste jaren resulteerde in een fraaie vijfde plek op die ranglijst voor Nederland, maar inmiddels is de voorsprong op de nummer zes dusdanig geslonken dat die positie nog deze Europese speelronde prijsgegeven zou kunnen worden.

Bij ingang van de huidige jaargang verdedigde Nederland nog een voorsprong van 2,769 punten op de Fransen op de ranglijst die het aantal startbewijzen voor de verschillende Europese toernooien bepaalt. Houdt Nederland de huidige positie vast, dan liggen er vanaf het seizoen 2025-26 drie rechtstreekse tickets voor de groepsfase voor de Champions League klaar. De Fransen hebben de achterstand in de eerste speelronden echter al weten terug te brengen tot 0,769 punt; waardoor deze week al een wisseling van de wacht kan plaatsvinden.

Frankrijk heeft nog zes troeven die actief zijn in Europa. Paris Saint-Germain, en RC Lens komen uit in de Champions League, in de Europa League vinden we Stade Rennais, Toulouse en Olympique Marseille, terwijl Lille OSC de Franse eer hooghoudt in de Conference League. Het Algemeen Dagblad becijfert dat als deze clubs bij elkaar twee overwinningen en een gelijkspel méér behalen dan de vier Nederlandse clubs (Feyenoord, PSV, Ajax en AZ), de vijfde plaats in Franse handen zal vallen.

Programma

PSG komt dinsdag als eerste Franse club in actie; het gaat op bezoek bij het AC Milan van Tijjani Reijnders. Woensdag is het de beurt aan Lens, dat in Eindhoven een rechtstreeks duel uitvecht met PSV. Donderdag komen de overige Franse clubs in actie. In de Europa League ontvangt Rennes het Griekse Panathinaikos, wacht het Toulouse van Thijs Dallinga een thuisduel met Liverpool en gaat Marseille op bezoek bij AEK Athene. In de Conference League neemt Lille het in Slowakije op tegen Slovan Bratislava.