Verwachte opstelling PSV: scorende invallers overtuigen Bosz nog niet

PSV lijkt woensdagavond in het Champions League-duel met RC Lens met dezelfde elf spelers te gaan starten die afgelopen weekend het Eredivisie-duel bij Heracles Almelo wisten om te zetten in een klinkende 0-6 overwinning. Trainer Peter Bosz houdt dus onder meer vertrouwen in , die achter spits op '10' zal gaan starten.

Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voert Bosz geen wijzigingen door na de ruime zege in Almelo. Dat betekent dat Walter Benítez het doel zal verdedigen en dat de viermansdefensie zal gaan bestaan uit Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Laatstgenoemde is van nature rechtsback, maar krijgt van Bosz aan de linkerkant van de defensie de voorkeur boven Patrick van Aanholt.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld zijn Joey Veerman en Jerdy Schouten zeker van een plaats bij de eerste elf en wordt Til dus met de punt naar voren verwacht. Dat houdt in dat Ismail Saibari en Malik Tillman opnieuw vanaf de bank beginnen. Eerstgenoemde viel anderhalve week geleden tegen Ajax (5-2 winst) nog verdienstelijk in en maakte daarmee grote indruk op René van der Gijp, die zelfs stelde dat hij Saibari 'altijd' zou opstellen. Tillman tekende zaterdag in Almelo als invaller voor de 0-3, maar ook hij zal in het Europese duel dus vanaf de bank moeten starten.

Vanaf de flanken zullen Johan Bakayoko en Hirving Lozano voor gevaar moeten zorgen, mede doordat Noa Lang nog altijd geblesseerd is. In de punt van de aanval heeft Luuk de Jong weer een basisplaats. Daarmee houdt hij zomeraankoop Ricardo Pepi, die in Almelo voor de 0-6 tekende, andermaal op de bank. Bakayoko nam in het uitduel in Frankrijk de 0-1 voor zijn rekening; maar die wist PSV in Lens niet over de streep te trekken. Door een treffer van Elye Wahi werd het twee weken geleden 1-1, waardoor de Eindhovenaren woensdag een zege nodig hebben om nog zicht te houden op overwintering.

Verwachte opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano