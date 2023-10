Van der Gijp diep onder de indruk: 'Hij was geweldig en zou bij mij áltijd spelen'

René van der Gijp is tijdens de wedstrijd tussen PSV en Ajax (5-2) diep onder de indruk geraakt van . De 22-jarige middenvelder speelde de volledige tweede helft maakte de 3-2 voor PSV. Hoewel Saibari geen vaste basisklant is bij PSV, zou Van der Gijp hem altijd opstellen.

“Saibari was geweldig”, zegt Van der Gijp maandagavond bij Vandaag Inside. “Die zou bij mij áltijd spelen.” De analist vergelijkt Saibari met Denzel Dumfries. “Er komt zo verschrikkelijk veel energie het veld op. Qua grootte, qua kracht… Het is een bulldozer, echt een bulldozer. Ik heb het niet vaak, maar ik denk bij hem: die moet altijd spelen.”

De inbreng van Saibari was belangrijk voor PSV om de ommekeer tegen Ajax te bewerkstelligen, denkt Van der Gijp. “Hij geeft zoveel energie op je middenveld. Guus Til viel ook goed in en heeft dat ook een beetje, die positiviteit. Dat zie je meteen. Maar Saibari vond ik echt geweldig.”

Saibari speelde dit seizoen acht wedstrijden in de Eredivisie, waarvan vier als invaller. Hij was in 439 speelminuten goed voor twee doelpunten en een assist. Saibari viel aan het begin van het seizoen ook in tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, waarin hij de assist gaf op het winnende doelpunt van Noa Lang. Ook speelde hij zeven Europese wedstrijden; in de laatste Champions League-kwalificatiewedstrijd, thuis tegen Rangers FC (5-1), was hij tweemaal trefzeker.

Collega-analist Johan Derksen heeft over een andere speler van PSV wel zijn bedenkingen. “Joey Veerman, die we allemaal een goede voetballer vinden, is heel kwetsbaar. Peter Bosz wil hoog druk zetten, maar Veerman weet niet eens wat druk zetten. De man van Veerman staat altijd vrij. Dan word je overlopen.”