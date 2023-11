Bosz ziet kansen voor PSV in cruciaal duel met Lens: 'Dát kan het verschil maken'

PSV-trainer Peter Bosz beseft zich terdege dat zijn elftal woensdag moét winnen van het Franse RC Lens in de Champions League, willen de Eindhovenaren zicht houden op overwintering in Europa. Daarbij ziet de oefenmeester een belangrijk voordeel ten opzichte van de vorige confrontatie met de Fransen, die twee weken geleden eindigde in een 1-1 gelijkspel: de steun van het eigen publiek.

Na drie gespeelde wedstrijden staat PSV, dat in de Eredivisie nog geen punt verloor, met twee punten onderaan in groep B van het miljardenbal. De verschillen zijn echter klein: nummer drie Sevilla heeft evenveel punten maar een beter doelsaldo, terwijl Lens met vijf punten de tweede plaats bezet en koploper Arsenal met zes punten aan de leiding gaat.

Bij winst op de Fransen is PSV dan ook weer kansrijk als het gaat om overwintering; of dat nou in de Champions League is of via de derde plek in de groep in de Europa League. Bosz erkent dat de belangen woensdag groot zijn: "Dit is een wedstrijd die we moeten winnen, als we nog wat willen in deze groep", tekent De Telegraaf op uit de mond van de oefenmeester. De eigen supporters kunnen daarin weleens het verschil maken ten opzichte van de heksenketel die PSV in Frankrijk over zich heen kreeg, denkt Bosz: "Dat voordeel hebben wij nu. Dat kan het verschil maken, dat de supporters nu volledig achter ons staan. Ik hoop dat dat helpt om de wedstrijd te winnen."

In het Champions League-duel kampt Bosz nog altijd met vier afwezigen, zo weet bovengenoemde krant. Voor de geblesseerden Armel Bella-Kotchap, Noa Lang, Armando Obispo en Mauro Junior komt het treffen met de Fransen sowieso nog te vroeg. Uit het heenduel, waarin PSV op voorsprong kwam via Johan Bakayoko maar de drie punten niet over de streep konden trekken, put Bosz in ieder geval enig vertrouwen: "De jongens hebben nu zelf ervaren hoe het is om tegen deze specifieke spelers en met name deze manier van spelen te spelen", zegt de trainer. "Ik ga ervan uit dat ze dat meenemen. De sterke punten, met name de omschakeling, maar ook de punten waarop wij beter voor de dag moeten komen. Wij hebben laten zien waar die mogelijkheden voor ons liggen. Dan hoop je dat ze geleerd hebben van de eerste wedstrijd