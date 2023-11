Van de Sanden laat er geen misverstand over bestaan en komt met geweldig nieuws

Shanice van de Sanden was zondag trefzeker voor Liverpool in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion en liet er met haar manier van juichen al geen misverstand over bestaan. De aanvalster van de Oranje Leeuwinnen bevestigde na afloop van het duel met Brighton (0-4) dat haar vriendin Tatjana is bevallen van een dochter.

Van de Sanden kan haar geluk niet op. De aanvalster vertelt op de socials van haar werkgever dat ze blij is met haar doelpunt, de overwinning en de teamprestatie, maar belangrijker is het nieuws dat ze begin vorige week moeder is geworden. “Ik scoorde voor mijn baby girl. Ik ben zo gelukkig en blij. Ik kan niet wachten om haar in mijn armen te houden en haar een kus te geven”, klinkt een dolgelukkige Van de Sanden, die vorige week voor het eerst sinds het afgelopen WK in Australië en Nieuw-Zeeland is opgeroepen voor de Oranje Leeuwinnen.